林國春合體韓國瑜！　張宏陸市場拜票「美女主播寒風中力挺」

▲林國春與韓國瑜合照。（圖／翻攝自臉書／林國春）

記者周亭瑋／綜合報導

選戰倒數19天，新北市第6選區（板橋區中正里等65里）戰況備受矚目，這也是國民黨立委候選人林國春（2號）三度交手民進黨張宏陸（3號），今日他曬出與前高雄市長韓國瑜的合照，並來一段信心喊話；而張宏陸昨日則請到美女主播許貴雅，一同赴市場掃街拜票。

林國春稍早在粉專PO出照片，直呼「韓（前）市長又來了！相信韓國瑜（前）市長會成為優秀的立法院院長，一起前進國會！」不僅如此，他今日也邀請到新莊的戴湘儀議員，頂著13度低溫掃街拜票，而路口熱情的運將和騎士也紛紛比讚。

▲林國春與戴湘儀一同掃街拜票。（圖／翻攝自臉書／林國春）

至於現任立委張宏陸，昨日則請到政論節目《新台灣加油》的美女主播許貴雅，一起到新埔市場拜票，他也感性表示，「非常感謝貴雅主播今天在這麼冷的天氣下，陪伴著我們一路走遍了整個新埔市場喔！也感謝所有與宏陸相遇的朋友們非常熱情地給予宏陸這麼多驚喜喔！」

▲張宏陸請來許貴雅到市場掃街。（圖／翻攝自臉書／張宏陸）

兩位立委候選人都長期深耕板橋，刑警出身的林國春，雖然在兩次立委選舉中失利，但已在板橋區連任四屆市議員，有三次更以最高票當選，正義形象深得選民青睞，此次在超過六成民意「希望政黨輪替」的呼聲下，有望翻轉局勢，進入立院為民喉舌。

▲張宏陸到新埔市場拜票。（圖／翻攝自臉書／張宏陸）

不過勤跑基層、選戰採穩紮穩打路線的張宏陸，也有現任的極大優勢；不僅如此，他還曾獲「公民監督國會聯盟」評鑑為優秀立委，也有代理板橋市長的經驗，形象非常良好，可穩中求勝。

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