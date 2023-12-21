三重立委候選人李坤城抽中3號！掃街拜票「曝好記公式」投民進黨

▲新北市三重選區立委候選人李坤城得知抽籤號碼後，與2位議員一起掃街拜票。（圖／翻攝自Facebook／李坤城）



記者林韋辰／綜合報導

台灣2024立委選舉倒數23天，中選會20日進行立委候選人號次抽籤。新北市第三選區的4位候選人，分別由國民黨候選人蔡明堂抽中1號，無黨籍候選人蘇卿彥抽中2號，民進黨候選人李坤城抽中3號，無黨籍候選人陳東雲抽中4號。其中民進黨候選人李坤城抽完籤後，召集兩位熱心新北市議員李余典和陳啟能一起進行熱鬧的掃街活動，告訴三重的鄉親好友，「1月13日記得立委三重選3號，3號李坤城，三重一定ok」。

新北市三重選區即將進行立委選舉，其中特別的是，李坤城的候選號碼恰好是「3號」，這讓不少支持者對他表示出高度的期待和支持。在車隊掃街過程中，許多鄉親紛紛比出「ok」的手勢，表達對他的支持和祝福。李坤城事後在粉專上表示，「雖然天氣寒冷，但是有鄉親的支持，心裡覺得很溫暖（愛心）。」

▲李坤城自創好記公式，懇請選民總統票投2號賴清德、3號投自己、6號投民主進步黨（等於2x3=6）。



另外，李坤城也特別提到，民主進步黨在此次選舉中的號碼是「6號」。他希望選民可以記住一個簡單的計算方式，總統賴清德的號碼是「2號」，立委李坤城的號碼是「3號」，兩者相乘等於「6號」（2x3=6），因此他鼓勵大家在政黨票上選擇「6號」民進黨，以支持民主進步黨的候選人。

國民黨立委候選人蔡明堂也宣布他的選舉號碼是1號，並在當地號召三重鄉親團結支持，這也被他認為是一個幸運的開始。蔡明堂在臉書上表示，他始終將三重的發展與鄉親的福祉放在首位，呼籲三重的鄉親和好友們，唯一地支持他，給予他們的寶貴一票。同時也進一步承諾，如果當選進入中華民國國會，他將把人民的聲音視為最重要的，並積極為三重鄉親爭取權益。

▲國民黨立委候選人蔡明堂認為1號是一個幸運號碼。（圖／翻攝自Facebook／正派蔡明堂）



另外無黨籍的4號陳東雲，在抽籤公布後也在臉書上興奮表示，「今天是值得紀念的一天」。他指出，花了20萬登記立委參選、穿上「特定的制服」亮相外，就是能當面跟立委蘇巧慧、吳秉瑞及未來的立委李坤城、蔡明堂，當面講訴「鍼灸」的好，政府應該極力推廣鍼灸。

對於自己的選舉之路，陳東雲表示，雖然知道要成功並非易事，但他仍然會盡全力，希望能夠為民眾帶來更好的政策和服務。

▲無黨籍的候選人陳東雲（中）抽中4號，他致力推廣鍼灸的好。（圖／翻攝自Facebook／陳東雲）