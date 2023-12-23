蕭美琴赴三重幫李坤城站台！沿途民眾熱情揮手　綠議員里長大團結

▲蕭美琴（左）赴三重幫李坤城站台，受到沿途民眾熱情歡迎。（圖／李坤城團隊提供，下同）

記者林韋辰／綜合報導

民進黨副總統候選人蕭美琴與三重區立委候選人李坤城今（23）日和三蘆議員陳啟能、李余典、李倩萍、邱婷蔚、彭佳芸以及台北市議員陳怡君，在聖誕夜前夕，一同在聖誕樹掛上祈福卡片，為台灣祈求平安，也象徵著明年1月13日為台灣帶來新的希望與力量、展現三重人團結挺台灣的溫暖與決心。

蕭美琴致詞時稱讚李坤城除了在議會問政表現優秀突出外，最令人欽佩的是，李坤城很早就下定決心不再參選議員，專心的來拚立委，而此舉也讓鄉親對他充滿讚賞。蕭美琴同時也提到蔡英文總統第一次參選就是在新北，當時就與三重產生濃厚的情誼，執政的這些年也一直很用心的打拼，讓世界看見台灣，並呼籲三重鄉親支持賴清德與她，延續蔡英文的外交成果。

▲綠議員、當地里長到場支持，衝出綠營大團結氣勢。



李坤城在現場許下了「三重心願」，第一個心願，希望2號賴清德總統、蕭美琴副總統順利高票當選，繼續壯大台灣，維持和平穩定的現狀；第二個心願：希望3號李坤城能守住三重這席立委，讓民進黨立委席次過半；第三重心願：希望民進黨政黨票6號能夠衝高票。李坤城也告訴鄉親三重勝選的通關密語「2X3=6」，就是總統2號賴清德，立委3號李坤城，政黨票6號民主進步黨，期望民進黨能夠總統勝選，國會過半。

▲寒風中，民眾的熱情不減。



▲鄉親看到蕭美琴紛紛拿出手機搶拍照。



祈福活動結束後，蕭美琴、李坤城戴上可愛的貓爪手套和民進黨議員一起車隊掃街，向三重鄉親報佳音、獻祝福，並且沿路受到鄉親熱情的歡迎，大家紛紛手比OK表示支持3號李坤城，蕭美琴也親切「回比愛心」。在平安夜前夕，蕭美琴台灣戰貓車隊為三重帶來最溫暖的祝福。

▲鄉親在寒風中揮舞旗子表示支持。