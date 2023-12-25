一坪490萬！天價買20坪土地　幸福人壽向鄧文聰求償敗訴確定

▲幸福人壽向鄧文聰等人求償，最高法院駁回確定。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

幸福人壽前董事長鄧文聰，因掏空幸福人壽133億元遭判刑定讞。幸福人壽認為鄧文聰與多位經理人，2012年間以每坪490萬元的天價，總價9800萬元買下20坪土地。幸福人壽之後找人鑑價，認為土地每坪應為421.5萬元，因此向鄧文聰等人求償價差1179萬餘元。鄧文聰等人主張是合理的商業決定，歷審均判決免賠。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴確定。

幸福人壽在15年前起，由黃正一、鄧文聰兩人接續擔任董事長，但公司財務一直出狀況；最後保險安定基金在9年前接管公司。黃正一、鄧文聰兩人遭檢方認定掏空公司133億餘元，依違反《證交法》等罪，對兩人分別提起公訴。其中鄧文聰涉案部分，最高法院於2021年4月間將鄧文聰判刑27年、併科8億5千萬元確定，鄧文聰發監執行。

此外，幸福人壽也對鄧文聰等人求償，其中鄧文聰與當時公司的副總經理李廣進、不動產投資一部協理潘善建，2012年間決策購買台北市西門町附近一處土地20坪，以每坪490萬元、總價9800萬元的金額成交。不過幸福人壽發現該筆土地上共有人22人，有五個不同的門牌號碼，不容易整合使用；此外，當時公司也找人估價，認為這片土地一坪僅421.5萬元。但鄧文聰等人卻利用2億元以下金額不需董事會同意的漏洞，硬是購買該筆土地，造成公司損失。因此幸福人壽起訴，求償價差1179萬餘元。

法院審理時，鄧文聰等人主張，當時現場查訪、合併參考鄰近不動產市場行情、公告現值、估價報告等資訊，推估分析以每坪490萬元購買是合理價格範圍；且決策經公司法務室人員確認符合交易適法性，之後也在董事會中就這件投資案之購買標的、鑑價範圍、價格種類、評估報告、投資報酬率分析等資訊詳為說明後，經出席董事決議一致同意追認。故此，這是合理的商業決定，並未造成公司損失。

一二審、更一審法院審理後，採信鄧文聰等人的說法，認為這確實屬於合理的商業投資，因此駁回幸福人壽公司的請求。全案再上訴，最高法院25日駁回上訴，全案確定。