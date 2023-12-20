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社會 社會焦點 保障人權

新店咖啡商家門口遭人狙殺　600萬買凶殺人二審仍判無期

▲槍手槍殺殺手。（圖／視覺中國）

▲新店咖啡商遭槍殺命案，高等法院二審仍判處無期徒刑。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市新店區何姓咖啡商，前年遭人在自家門口槍殺，槍手「帽T殺手」黃泳群雖迅速潛逃大陸地區，但遭逮捕並遣送回台。黃男也供出指使行兇的黑幫大哥張景欽、陳姓同夥。一審將張、黃分別判處無期徒刑，案經上訴，高等法院二審20日仍維持無期徒刑。可上訴。

本案發生於2021年11月底，當時45歲的何姓咖啡商早上送完小孩後，返回自家獨棟別墅，正要進門時遭穿著下藍上紅連帽T恤的黃泳群走近連開4槍，何男身中2槍倒地。鄰居開門查看，發現何男倒臥血泊中，趕緊報警搶救，但何男仍在1小時後就宣告不治。

檢警立即調閱監視器清查，查出槍手2度變裝、換車，最後搭上飛往大陸廈門地區的班機，但因防疫措施，目前已經被隔離在防疫旅館中。檢警隨即聯繫對岸逮捕黃男，並於隔離期滿後，遣返回台。經過訊問黃男後，供出受南部黑幫大哥張景欽指使。

▲▼新店帽T槍手搭機照曝光，左邊是兩岸科股長蘇信雄，右邊是偵一大隊第二隊長鄭富禎。（圖／記者張君豪翻攝）

▲黃男（中）行兇後隨即逃往大陸，但遭逮捕遣返。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

檢警逮捕張男，進一步清查才知道，原來死者何男除了是咖啡商以外，還是違法製毒的師傅；與其合作的黑幫懷疑何男洩漏製毒機密，因此出資600萬元，買兇殺人。張男找上同為南部人的黃男行兇，承諾事成將給黃男400萬元，結果黃男遭捕，事情曝光，黃男實際上也領不到100萬元。全案偵查終結，檢方對張、黃2人，以及協助試槍的陳姓同夥，共3人提起公訴。

一審將張、黃2人重判無期徒刑、褫奪公權終身，陳姓同夥則判刑6年。案件上訴二審，高等法院審理後，20日宣判，高院雖撤銷原判決，但仍維持相同刑度，張、黃2人仍無期徒刑、褫奪公權終身，陳男也是判刑6年。

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