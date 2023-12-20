　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

走向國際獲得國際學者盛讚　行政執行署展現強大面

▲▼行政執行署署長黃玉垣、行政執行署高雄分署分署長楊碧瑛，法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

▲法務部長蔡清祥，鼓勵行政執行署更多走進國際。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部行政執行署是公法上金錢給付義務的專責執行機關，設立時創世界各國之先。而署長黃玉垣上任後，將我國行政執行署推向國際化，日前首度舉辦國際研討會，邀請知名學者來台。而學者來台後，也盛讚我國的行政執行制度，「值得世界學習」。

法務部長蔡清祥上任後，行政執行署的效率屢創新高，不僅如此，在蔡清祥要求展現行政機關柔情一面後，行政執行署在執行之餘，也經常顧到許多弱勢民眾的需要，致力提升為民服務效能，拉近行政執行機關與人民的距離，頗值讚賞。

▲▼行政執行署署長黃玉垣、行政執行署高雄分署分署長楊碧瑛，法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

▲行政執行署署長黃玉垣，上任後將行政執行署推向國際。（圖／記者吳銘峯攝）

新任署長黃玉垣上任後，他觀察到所屬各分署在開始辦理檢察機關囑託執行案件後，因跨國運毒、盜採海砂、越界電魚等事件層出不窮，致受理船舶變價數量逐年增加，今年全年拍定船舶的數量（5艘），已接近歷年總拍定船舶數量（11艘）的2分之1，且執行外籍船舶比例增加，涉外性案件漸多。因此黃玉垣為強化跨國境、跨領域、跨專業的溝通聯繫，遂指示行政執行署高雄分署舉辦「國際行政執行制度研討會—歷史沿革與展望」。

研討會由高雄分署與屏東分署擔任主要的協辦機關，而高雄分署長楊碧瑛在20日簡報本次研討會，她提到，這次研討會邀請到日本知名公法學者、橫濱大學教授板垣勝彥。坂垣對於我國行政執行署的定位感到非常有興趣，也提出許多有建樹的問題。坂垣返日後多次在社群媒體張貼展現臺日友好的貼文，並以感謝狀盛讚臺灣行政執行法制，誠值日本參考、學習，懷念臺灣的種種溫暖，並期許未來臺日雙方能持續深化交流、綿延不絕，攜手提升臺日學術及實務之發展。

至於蔡清祥在總結時，也提出自己多年前擔任司法官學院院長時的經歷，當年也是舉辦國際研討會，並邀請到一位美國學者來台，該名學者在台灣騎乘U-BIKE時，不慎將新款IPHONE手機遺失，原本悵然若失，但最後竟在警方的協助後，順利找回手機。該名學者回美國後，甚至將此段經歷告知當地媒體，做成報導。蔡清祥認同行政執行署的作法，走向國際，宣傳臺灣。

▼行政執行署高雄分署分署長楊碧瑛，介紹本次國際研討會過程。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼行政執行署署長黃玉垣、行政執行署高雄分署分署長楊碧瑛，法務部長蔡清祥。（圖／記者吳銘峯攝）

ET快訊
台中女遭「滾燙熱湯潑臉」毀容！倒地尖叫哀號
「賴清德子弟兵被性招待！業者轉光電業」　侯友宜直呼：真好賺！
快訊／首場政見會結束！侯友宜嗆賴清德「發布2假訊息、提2質疑
人夫偷吃熟女闆娘　3年送1011萬
獨／救災英雄變車手頭「跨海洗錢」　下場慘了
賴清德「大群館免費給弱勢生？」　侯友宜：合法建物有開發票繳稅
頭暈2年沒好…她一照「快塞住了」！醫曝致病因：會猝死

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持 ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

走向國際獲得國際學者盛讚　行政執行署展現強大面

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

跳完《天鵝湖》改跳「科目三」　俄國芭蕾舞團巡演爽翻陸網

走向國際獲得國際學者盛讚　行政執行署展現強大面

刺殺許佳玲兇嫌身份曝光！　未婚夫揭她受害內幕「沒有私情」

賴清德將萬里老家「公益信託」　柯文哲酸：太慢了啦！

萬里老家捐出做礦工紀念館　賴清德：當政治人物沒有委屈

馬國禁止航以色列船隻彎靠　萬箱貨櫃船繞好望角單程增百萬支出

分析／侯友宜政見會火力瞄準賴　賴清德左右開弓拋「通通台獨說」

評賴侯柯首場交鋒　綠委點一關鍵：只有賴清德直球對決

走向國際獲得國際學者盛讚　行政執行署展現強大面

台中女遭「滾燙熱湯潑臉」毀容！倒地尖叫哀號　3人行兇求輕判

政見會未理賴侯口水！柯文哲：藍綠罵來罵去　對國家沒什麼幫忙

首場政見會結束！　侯友宜嗆賴清德「發布2假訊息、提2質疑」

法律熱門新聞

騙扁小子黃琪再施詐　判刑定讞又免入獄

國小校長偷賣愛巢　小三求償敗訴

永然高中法律生活營　開始報名

輔大學弟性侵學姊案　判賠90萬確定

狼父猥褻小六女兒　判刑定讞

綜藝人性侵恐慌症男子　判刑定讞

5男關一起　牢房竟變炮房

雷皓明／幫別人簽名犯偽造文書嗎

給說法／你知道自己被限制出境嗎

雷皓明／消費糾紛都能算爭議款？

賴瑩真／租屋處漏水、馬桶不通，誰負責

買手指虎當戒指　當心牢獄之災！

給說法／沒發現撞車就不算肇逃嗎

更保活化會產　協助更生人

更多熱門

相關新聞

大發汽車造假擴大新車暫停販售

大發汽車造假擴大新車暫停販售

日本豐田汽車旗下子公司大發Daihatsu今（20）日宣布，由於旗下車款與動力系統未經必要的碰撞測試，並以造假的資料取得相關認證，所以自即日起無論國內外市場都將暫停販售所有車款，先前大發已停止生產2款車型，如今受影響範圍進一步擴大到64款，品牌幾乎進入停擺狀態

新店咖啡商槍擊命案　槍手二審仍判無期徒刑

新店咖啡商槍擊命案　槍手二審仍判無期徒刑

劉偉杰案理律向國泰世華求償　免賠確定

劉偉杰案理律向國泰世華求償　免賠確定

東京芭娜娜「米奇新包裝」

東京芭娜娜「米奇新包裝」

桃園捷運綠線研討會　115年通車至藝文特區

桃園捷運綠線研討會　115年通車至藝文特區

關鍵字：

法律人權法務部行政執行署研討會日本國際蔡清祥

讀者迴響

熱門新聞

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

限時1天！iPhone下殺1折開賣

女星許佳玲死因出爐！尖刀「直插心臟」斃命

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

《全明星》錄影爆對罵衝突！

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

陳俊秀補償出爐　樂天挑走兄弟陳柏豪

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

更多

最夯影音

更多
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗
貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面