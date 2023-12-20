走向國際獲得國際學者盛讚　行政執行署展現強大面

▲法務部長蔡清祥，鼓勵行政執行署更多走進國際。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

法務部行政執行署是公法上金錢給付義務的專責執行機關，設立時創世界各國之先。而署長黃玉垣上任後，將我國行政執行署推向國際化，日前首度舉辦國際研討會，邀請知名學者來台。而學者來台後，也盛讚我國的行政執行制度，「值得世界學習」。

法務部長蔡清祥上任後，行政執行署的效率屢創新高，不僅如此，在蔡清祥要求展現行政機關柔情一面後，行政執行署在執行之餘，也經常顧到許多弱勢民眾的需要，致力提升為民服務效能，拉近行政執行機關與人民的距離，頗值讚賞。

▲行政執行署署長黃玉垣，上任後將行政執行署推向國際。（圖／記者吳銘峯攝）

新任署長黃玉垣上任後，他觀察到所屬各分署在開始辦理檢察機關囑託執行案件後，因跨國運毒、盜採海砂、越界電魚等事件層出不窮，致受理船舶變價數量逐年增加，今年全年拍定船舶的數量（5艘），已接近歷年總拍定船舶數量（11艘）的2分之1，且執行外籍船舶比例增加，涉外性案件漸多。因此黃玉垣為強化跨國境、跨領域、跨專業的溝通聯繫，遂指示行政執行署高雄分署舉辦「國際行政執行制度研討會—歷史沿革與展望」。

研討會由高雄分署與屏東分署擔任主要的協辦機關，而高雄分署長楊碧瑛在20日簡報本次研討會，她提到，這次研討會邀請到日本知名公法學者、橫濱大學教授板垣勝彥。坂垣對於我國行政執行署的定位感到非常有興趣，也提出許多有建樹的問題。坂垣返日後多次在社群媒體張貼展現臺日友好的貼文，並以感謝狀盛讚臺灣行政執行法制，誠值日本參考、學習，懷念臺灣的種種溫暖，並期許未來臺日雙方能持續深化交流、綿延不絕，攜手提升臺日學術及實務之發展。

至於蔡清祥在總結時，也提出自己多年前擔任司法官學院院長時的經歷，當年也是舉辦國際研討會，並邀請到一位美國學者來台，該名學者在台灣騎乘U-BIKE時，不慎將新款IPHONE手機遺失，原本悵然若失，但最後竟在警方的協助後，順利找回手機。該名學者回美國後，甚至將此段經歷告知當地媒體，做成報導。蔡清祥認同行政執行署的作法，走向國際，宣傳臺灣。

▼行政執行署高雄分署分署長楊碧瑛，介紹本次國際研討會過程。（圖／記者吳銘峯攝）