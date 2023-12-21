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社會 社會焦點 保障人權

色影師藉刮毛性侵竟辯：我有買卡通人物拖鞋賠償她！

▲▼示意圖,社會,暴力,虐童,焦慮,孩子,手,害怕,表達,恐懼,童年,鬱悶,孤立,無辜,玩具,絕望,濫用,哭。（圖／123RF）

▲林姓男子藉口拍照要刮毛，性侵女子。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

台北市林姓攝影師，多次約出女子小櫻（化名）外拍。2020年5月間，他又約出小櫻到旅館中拍照，但他宣稱小櫻恥毛影響拍攝，經過小櫻同意後幫她剃毛，但又趁機性侵得逞。林男遭逮後，竟辯稱雙方間有曖昧情愫，他事後已經購買「卡通人物拖鞋」賠償小櫻。最高法院審理後，將林男判刑3年8月定讞。

判決指出，林男為社區維修人員，但經常在臉書上PO出攝影作品，以攝影師自居。他2020年5月間約出小櫻拍照，2人先穿著動漫人物的服裝在公園中拍照，之後轉進精品商旅中，拍攝大尺度照片。不過林男在旅館中，一直嫌小櫻恥毛影響拍攝，一直要求要幫小櫻剃毛；小櫻勉強同意後，由林男以刮鬍刀幫小櫻刮除。但林男竟藉機以手指性侵，還說要以小櫻的體液潤滑刮毛處。

小櫻嚇呆，但林男竟更一步趴上來親吻，性侵得逞。小櫻遭侵犯後，一直魂不守舍，前往精神科就診，才向醫師說出拍照遭性侵的過程。醫師通報，檢警逮捕林男，並對林男提起公訴。

法院審理時，林男坦承有刮毛，但否認性侵。他辯稱，雙方間有曖昧，當時經過小櫻同意後才協助刮毛，但沒有手指性侵；另外也說當時有親嘴，也是經過同意。林男更說，因為知道小櫻有男友，這樣做對她不好意思，所以後來購買「卡通人物拖鞋」賠償小櫻；但之後小櫻要求購買Cosplay衣服當她生日禮物，他拒絕後小櫻才翻臉提告。

一二審法院均認定林男有罪，其中二審認定林男犯下強制性交罪，考量他「犯罪後仍未真誠面對己錯，飾詞辯稱係因與小櫻間互有情愫、情不自禁而親吻而已，試圖淡化自己所為，既未向小櫻道歉，亦未賠償或獲得小櫻之諒解，毫無悔悟之心。」二審將他判刑3年8月。全案再上訴，最高法院21日駁回上訴定讞。此外林男也遭控藉由外拍性侵少女，這部分一審有罪一併判刑，但二審改判無罪。上訴第三審，最高法院也認定無罪。

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