外遇竟辯摩天輪上被性侵後愛上他　音樂人妻判賠60萬確定

▲人妻偷吃，竟辯稱被性侵後愛上對方。此為示意圖。（示意圖／CFP）

記者吳銘峯／台北報導

知名音樂人李姓作詞家，與妻子黃姓女子一同參加親子社團，結識電子業的蔣姓男子夫婦，結果黃女與蔣男出現婚外情。蔣男的元配對黃女求償，法院審理時黃女辯稱，遭蔣男在摩天輪上性侵後出現「斯德哥爾摩症候群」，才會偷吃。一審判賠60萬，案經上訴，高等法院二審仍判賠60萬，全案確定。

根據網路《維基百科》資料，斯德哥爾摩症候群（英語：Stockholm syndrome；瑞典語：Stockholmssyndromet）又稱為人質情結、人質症候群，是一種心理學現象，是指被害者對於加害者產生情感，同情加害者、認同加害者的某些觀點和想法，甚至反過來幫助加害者的一種情結。簡單的說，就是被害人最後愛上加害人的心理狀況。

而本案判決指出，李男與黃女、蔣男與妻子陳姓女子，兩對夫妻分別育有子女，而黃女與蔣男因孩子一同參加某親子社群網站，而逐漸熟識。2人發展成婚外情，最後更因此發生關係，甚至在洗澡時，還互相視訊通話，雙方不倫關係從2018年5月起，到2020年10月為止，超過2年以上。作詞家發現後起訴向蔣男求償100萬元，最後法院判賠60萬元確定。

蔣男的元配陳姓女子發現後，也對黃女起訴求償120萬元。面對陳女起訴，黃女辯稱，當時不知道蔣男有婚姻，是蔣男主動示好，她雖一再拒絕，但蔣男仍百般糾纏，甚至對她性侵害；黃女更說，蔣男還持照片、信件要挾，強迫她視訊，蔣男的個人之脫序行為與她無關，她是因「斯德哥爾摩症候群」而對蔣男心生同情，並無侵害陳女配偶權。

但法院調查後發現黃女早在雙方出軌前，就已經傳訊給蔣男「你有家室的人了」，等到雙方不倫後，黃女更傳訊給蔣男「她身為人妻，那種被背叛的感覺…你於心何忍」。可見黃女早就知道蔣男有婚姻，還發生關係。另外法院也根據陳女提出蔣男與黃女視訊時，裸露生殖器並射出的畫面截圖照片，以及根據李男向蔣男求償訴訟的相關證據，認定黃女確實侵害陳女。至於黃女主張的「斯德哥爾摩症候群」，因黃女並未提出診斷證明，法院不採信。一審法院最後判賠60萬元，案件上訴二審，高院最後也駁回上訴，全案確定。