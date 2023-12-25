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男友聖誕節「請吃高級餐廳又送花」！她卻翻臉鬧分手：浪費2個月

▲2022「歐洲聖誕市集」於昨（1日）於信義區香堤大道開跑,信義區人潮,信義區香堤廣場17米高聖誕樹「星願之樹」。（圖／記者彭懷玉攝）

▲許多情侶會一起度過聖誕節。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者朱祖儀／綜合報導

不少情侶會一起度過聖誕節，但一定要送禮物嗎？一名女網友抱怨，24日和男友一起過聖誕夜，剛開始非常浪漫，不僅吃高級餐廳還收到一大束花，不過直到2人分開前都沒收到禮物，讓她相當生氣，「聖誕節給禮物不是常識嗎？」怒喊被對方浪費2個月。

原PO在匿名公社表示，先前男友就不斷和她說，可以期待一下聖誕行程，24日約會一開始也確實很浪漫，2人一起在高級餐廳用餐，她還收到一大束花，可是直到要回家前，都沒有收到對方的禮物。於是她開口問「禮物呢？」結果男友卻說，「晚餐跟花就是禮物」，直到她發脾氣，對方才說「之後再補給你」。

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原PO氣喊，「聖誕節給禮物不是常識嗎？吃頓飯給束花就想交差？哪個女生能夠接受？」更說沒錢就不要想交女友，且慶幸2人只停留在牽手和擁抱的階段，「浪費我2個月的時間」。

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO不滿沒收到聖誕禮物。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

文章曝光後，不少網友留言酸說，「禮物？那麻煩找聖誕老公公當男友」、「都什麼時代了，還在那邊想從男生那邊撈，不是男女平等嗎？你怎不送禮給你男友....笑死」、「一頓飯一束花認清妳，划算」、「是他浪費2個月的青春，希望他能認識對的人」、「所以你給了什麼」、「聰明的男人，或許人家就是故意在試探她」、「恭喜男生脫離苦海」、「極端的公主病，真是沒救了」。

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