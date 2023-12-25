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明晨再凍一波！連2天全台甩雨　冷空氣襲跨年「2地迎曙光碰運氣」

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷氣團持續影響，今入夜到明天清晨還有一波低溫，下探10度左右。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今天(25日)陽光露臉，白天氣溫回升，不過冷氣團還沒走，今入夜後明天清晨還有一波低溫，下探10度或以下；周三和周四有南方雲系和東北季風接力，水氣一路由南往北轉降雨天氣；周日跨年前後可能有一波東北季風或冷氣團南下，北部、東部有短暫雨且雲量多，迎曙光要碰運氣。

中央氣象署預報員謝佩芸表示，今天白天陽光照射下，氣溫回升，不過北部、宜蘭、花蓮涼冷，高溫15到18度，中南部高溫回升21到23度，今天入夜後到明天清晨，因仍受冷氣團影響中，溫度仍相當低，西半部、宜蘭低溫11到13度，今晚到明晨新竹以南到台南、金門可能出現局部10度低溫，中南部溫差大。

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未來一周溫度方面，謝佩芸說明，今天到明天清晨受冷氣團影響，溫度各地偏低，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，周二和周三白天可回升到20度以上，感受舒適，有些地方溫暖，未來受東北季風一波波影響，北部溫度變化大，周四一波東北季風增強，北台灣溫度降低，影響到周五，周六東北季風減弱，不過周日跨年(31日)後有一波涼冷空氣南下，中南部則影響不大，高溫維持溫暖舒適。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼今天以及未來一周溫度和天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

整體降雨部分，謝佩芸指出，今明兩天水氣減少，各地天氣穩定，僅東部有零星降雨，但雨勢相當少，周三、周四水氣增多，周三受南方雲系影響，水氣由南往北包括南部、東南部一路往北到東部、東北部，轉為有短暫雨天氣，雲量增多，開始陸續出現下雨，周四受另一波東北季風影響，北部、東半部降雨也會增加。

謝佩芸表示，周五之後，東北季風續影響，不過南方水氣減少，剩迎風面北部、東半部雲量多有短暫雨，中南部位東北季風背風面，天氣多雲到晴為主。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

至於跨年天氣，謝佩芸說明，目前預報來說，跨年期間31日周日前後有一波東北季風帶冷空氣，也可能接近冷氣團等級，強度將比周四這一波還要強，但強度仍要觀察，北部、東半部雲量偏多，局部有短暫雨，因為日出從東方海面升起，東方海面雲層多和厚，有時候就算沒有下雨，太陽也會被雲遮蔽，可能還是會有影響，因此北部、東半部元旦迎曙光看日出要碰運氣。

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