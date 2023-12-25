不忍麻吉被抓！他送警「聖誕禮物」自爆：我通緝　友交保自己入獄

記者許權毅／台中報導

台中市一名40歲周男22日騎車行經南屯區時，因酒駕被攔查，測出0.34超標酒測值。正當員警要將人帶回時，一名41歲洪男突然出現，看著警方說「長官，我通緝」，竟是因為不捨好友周男獨自被逮，自爆有案件「義氣相挺」。警方莫名得到一份「聖誕禮物」，2人被移送地檢後，相挺的洪男要入獄8個月，周男反而交保，無法共患難。

▲台中一名洪男（左）不忍麻吉周男（右）酒駕被抓！向警方自爆通緝，結果朋友交保，自己入獄。（圖／記者許權毅翻攝）



第四警分局黎明所22日執行巡邏勤務時，發現一名男騎士逆向，員警靠近後，馬上聞到他身上濃濃酒味。經確認40歲周男酒駕，酒測值達到0.34mg/l，依照公共危險罪逮捕。

正當員警呼叫支援警力時，一名詭異男子突然默默靠近，先無奈地看著周男，又向警方自爆「長官，我代他的罪好嗎？我通緝！」讓員警馬上提高警覺，要求男子報身分證字號，確定真是一名41歲洪男，身揹毒品通緝。

據了解，周男與洪男都在工地上班，雖然認識不久，但是因為年紀差不多，頗有話聊，2人一有時間就聚在一起。當天周男下班後在工地喝酒，準備騎車上路，洪當下沒有加以勸阻，目睹周被警方逮捕，心裡相當不捨，經過一番掙扎，才上前自爆通緝身分，想要陪周一起「進修」，證明友誼。

就連資深員警都說，幾乎沒看過類似案件，竟然有通緝犯如此相挺。全案經警詢後，分別依照公共危險跟通緝移送台中地檢署，不過周當天訊後交保，洪則要入獄執行8個月，仍無法共患難。