　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

不忍麻吉被抓！他送警「聖誕禮物」自爆：我通緝　友交保自己入獄

記者許權毅／台中報導

台中市一名40歲周男22日騎車行經南屯區時，因酒駕被攔查，測出0.34超標酒測值。正當員警要將人帶回時，一名41歲洪男突然出現，看著警方說「長官，我通緝」，竟是因為不捨好友周男獨自被逮，自爆有案件「義氣相挺」。警方莫名得到一份「聖誕禮物」，2人被移送地檢後，相挺的洪男要入獄8個月，周男反而交保，無法共患難。

▲▼不忍麻吉被抓！他默默登場送警「聖誕禮物」：我通緝　友交保自己入獄。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名洪男（左）不忍麻吉周男（右）酒駕被抓！向警方自爆通緝，結果朋友交保，自己入獄。（圖／記者許權毅翻攝）

第四警分局黎明所22日執行巡邏勤務時，發現一名男騎士逆向，員警靠近後，馬上聞到他身上濃濃酒味。經確認40歲周男酒駕，酒測值達到0.34mg/l，依照公共危險罪逮捕。

▲▼不忍麻吉被抓！他默默登場送警「聖誕禮物」：我通緝　友交保自己入獄。（圖／記者許權毅翻攝）

正當員警呼叫支援警力時，一名詭異男子突然默默靠近，先無奈地看著周男，又向警方自爆「長官，我代他的罪好嗎？我通緝！」讓員警馬上提高警覺，要求男子報身分證字號，確定真是一名41歲洪男，身揹毒品通緝。

據了解，周男與洪男都在工地上班，雖然認識不久，但是因為年紀差不多，頗有話聊，2人一有時間就聚在一起。當天周男下班後在工地喝酒，準備騎車上路，洪當下沒有加以勸阻，目睹周被警方逮捕，心裡相當不捨，經過一番掙扎，才上前自爆通緝身分，想要陪周一起「進修」，證明友誼。

就連資深員警都說，幾乎沒看過類似案件，竟然有通緝犯如此相挺。全案經警詢後，分別依照公共危險跟通緝移送台中地檢署，不過周當天訊後交保，洪則要入獄執行8個月，仍無法共患難。

ET快訊
北市再增6處科技執法　專抓「6項違規」
獨／衛斯理罕見動怒！　報警提告
創新高！　長榮航空發6個月年終
快訊／31秒看賴清德老家　內部畫面全曝光
一圖看賴清德老家違建變化！　並非舊有礦工工寮修建
每人最高10萬！2024勞保紓困貸款　4條件可申請
「3P是夢想中的事」　他把前女友性愛片全外流
快訊／住家突遭搜索　周典論被帶走

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中勤美商圈轎車左轉與紅牌重機相撞　騎士瞬間噴飛影片曝

不忍麻吉被抓！他送警「聖誕禮物」自爆：我通緝　友交保自己入獄

獨／衛斯理罕見動怒還報警提告！全因女網友留言說這句話

北市再增6處科技執法！AI專抓「6項交通違規」　設置地點曝光

傳海虎潛艦1人落海「5同袍下水救」釀3失蹤！　艦指部：無從評論

彰化大貨車車斗擋板噴飛！路燈被撞歪45度「飄空中」　警方急封路

持槍押人討債搶信用卡　逃新加坡1年半！註銷護照逼返台

狼父硬要舌吻8歲女兒遭拒　甩巴掌又踹肚法院判4年定讞

一坪490萬！天價買20坪土地　幸福人壽向鄧文聰求償敗訴確定

老闆帶570萬鉅款...司機起貪念拿290萬落跑！躲摩鐵叫小姐

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

0求生慾！男友遲到30分鐘　還用魔術變中指女友超爆氣

野生林曉培快閃信義區　與街頭藝人飆唱「心動」

姊姊在寒冬睡夢中猝死　雞排妹與黃秀芳推廣CPR)

王心凌唱《愛你》吳謹言.黃小蕾現身　台上玩親親..讚她：內心非常強大

女兒堅持買魚刺青爸不准　拿了又放20秒...他輸了

台中勤美商圈轎車左轉與紅牌重機相撞　騎士瞬間噴飛影片曝

不忍麻吉被抓！他送警「聖誕禮物」自爆：我通緝　友交保自己入獄

獨／衛斯理罕見動怒還報警提告！全因女網友留言說這句話

北市再增6處科技執法！AI專抓「6項交通違規」　設置地點曝光

傳海虎潛艦1人落海「5同袍下水救」釀3失蹤！　艦指部：無從評論

彰化大貨車車斗擋板噴飛！路燈被撞歪45度「飄空中」　警方急封路

持槍押人討債搶信用卡　逃新加坡1年半！註銷護照逼返台

狼父硬要舌吻8歲女兒遭拒　甩巴掌又踹肚法院判4年定讞

一坪490萬！天價買20坪土地　幸福人壽向鄧文聰求償敗訴確定

老闆帶570萬鉅款...司機起貪念拿290萬落跑！躲摩鐵叫小姐

蝦皮購物「聖誕驚喜免運馬拉松」　即日起99元起免領券、免運無限次

台中勤美商圈轎車左轉與紅牌重機相撞　騎士瞬間噴飛影片曝

韋安／轉移老家違建爭議　賴清德攻侯友宜全靠公然造謠

趙少康稱「凱旋苑」租金貴是被逼的　李德維嘆：民進黨攻擊導致

網銀再發4點聲明　反對智冠與榮剛股權交換

薪水上繳婆家「一堆家事要做」！人妻要逃了：不養這群白眼狼

家人醒來發現陌生男在床上睡覺　前院車輛還「坐著一具女屍」

陸擬整頓網遊業嚇壞市場　預計將有「適應性修改」

沒藥醫！「殭屍鹿」疫情現蹤美國黃石公園　科學家警告傳人風險

地方首長執政周年　民進黨廣告批藍首長貪腐無能

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

社會熱門新聞

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　當場死亡

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

台南聖誕樹變執法之樹！無死角畫面1.6萬人讚爆

快訊／住處遭搜索！屏東縣議長周典論遭檢調約談

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　死傷不明

快訊／士林自強隧道火燒車！一度雙向封閉塞爆

19歲騎士被撞倒再遭小黃輾斃　台灣大車隊須連帶賠償

他針孔拍男女愛愛　到處傳下場悲劇了

台中女大生遭水電工性侵！法院判他免關

3P是夢想中的事！男PO前女友性愛片...下場慘了

姊姊寒冬睡夢中猝死　鄭家純曝喪親之痛

即／低溫來襲！基隆3男1女「心跳驟停」

警界明日之星殞落　3線1星督察唐念舜病逝

更多熱門

相關新聞

惡煞暴力討債逃新加坡　警出招逼返台

惡煞暴力討債逃新加坡　警出招逼返台

022年4月8日新北警方接獲報案，指稱犯嫌劉權儀（30歲）接受某公司債權外出討債，他誘騙傅姓債務人外出並在桃園市某昌商門口將他攔下進入，並且聲稱「自己最近紅黑紅黑（狀況情緒也不穩定）你就好好配合，我最近還有槍擊案上新聞」要被害人交出身上10萬額度的信用卡，並威逼他返家拿5萬現金還債，否則揚言開車追撞他。

老闆帶570萬鉅款...司機起貪念拿290萬落跑！

老闆帶570萬鉅款...司機起貪念拿290萬落跑！

明晨再凍一波！連2天全台甩雨　冷空氣襲跨年「2地迎曙光碰運氣」

明晨再凍一波！連2天全台甩雨　冷空氣襲跨年「2地迎曙光碰運氣」

聖誕節轉運！「最好運」TOP5星座

聖誕節轉運！「最好運」TOP5星座

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

台中男慘死國道遺體難辨認　兒不知他為何出門

關鍵字：

台中酒駕通緝犯聖誕節禮物毒品朋友相挺影音

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老公公在這！21：15通過台灣

短裙正妹淪乞丐牙齒掉光呆坐路邊！流浪超2個月

24歲女陰道突摸到「一顆貢丸」！　醫一查：慢慢垂下來了

台人遇寒流最愛1穿搭！全場認同：跟鐵皮屋一樣

快訊／國1清晨「轎車撞行人」　當場死亡

9m高陸橋墜落...台中58歲男慘死國道　警證實遭多車撞輾

赤西仁、黑木梅紗宣布離婚

泡湯到一半…突起身抽菸！男業務下秒「直接倒地」身亡

一家5口拿台灣護照　入境古巴遭拒

辣妹暖暖包卡在胯下　阿伯目睹表情超驚恐

D乳網紅遭催婚！妹幫1句回擊秒KO

《全明星4》劉漢之求婚成功！希臘愛琴海浪漫下跪

姓名對中「4字任1字」免費喝超商咖啡

499吃到飽復活！　電信3雄爭霸戰再起

今晨7.5℃！16縣市低溫特報　「全台連下2天」時間曝

更多

最夯影音

更多
沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做

沒做過傳產就別酸！ 豬販：很少年輕人肯做
熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

熱狗.徐懷鈺「世紀大和解」！　曾嗆她沒實力..道歉：我是畜生

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

蔡依林穿醜毛衣陪你過聖誕♥　《馬德里不思議》唱一半「響起聖誕歌」

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

媽分享「寶寶拱橋」傳說　遇到後竟真的迎來二寶！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

Jennie宣布離開YG「自己當老闆」　成立個人品牌...官網秒被塞爆！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面