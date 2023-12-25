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平安夜飛越台灣！「聖誕老人駕雪橇」最新畫面曝　上萬網友緊盯

▲▼ 。（圖／翻攝自flightradar24、NORAD Tracks Santa）

▲ 聖誕老人正在北美洲上空。（圖／翻攝自flightradar24）

記者陳宛貞／綜合外電報導

航班追蹤網站及北美航太防衛司令部（NORAD）每逢平安夜都會啟動聖誕老人追蹤服務，可見聖誕老人已於平安夜晚間駕雪橇通過台灣上空，目前正飛越北美洲，吸引全球上萬網友在線追蹤，NORAD每年甚至得處理13萬通詢問聖誕老人動態的電話。

Flightradar24資料顯示，聖誕老人自北極出發後，已於24日晚間9時15分通過台灣上空，截至台灣25日上午約11時正飛越北美洲，飛行器為代號HOHOHO的雪橇，一度有多達1.9萬網友在線上追蹤。

▲▼聖誕老人。（圖／翻攝自flightradar24）

▲ 聖誕老人24日晚間飛越台灣。（圖／翻攝自flightradar24）

而北美航太防衛司令部（NORAD）自1958年取代前身「大陸防空司令部（CONAD）」，便接手追蹤聖誕老人的任務至今。據《每日郵報》，這項服務的起源其實是近70年前冷戰期間，一名5歲孩童無意間撥出的一通烏龍電話。

1955年12月初，駐紮在科羅拉多州科羅拉多泉北美大陸防空司令部的指揮官舒普上校（Harry Shoup）接到一通從機密線路打來的電話。這條線路響起只有一種可能，就是第三次世界大戰爆發，且僅美國總統及一名五角大廈四星上將有權使用。

當電話響起時，舒普已經做好最壞打算，沒想到電話那頭一名男童問道，「喂？是聖誕老人嗎？」起初令舒普感到惱火，以為是一通惡作劇電話，但當男童開始哭泣，他才發現是一場烏龍。男童母親事後說明，他是在一則百貨公司廣告上看見可以打給聖誕老人的電話號碼。

▲▼ 。（圖／翻攝自flightradar24、NORAD Tracks Santa）

▲▼ NORAD追蹤器顯示，聖誕老人目前在北美洲上空發禮物。（圖／翻攝自NORAD Tracks Santa）

▲▼ 。（圖／翻攝自flightradar24、NORAD Tracks Santa）

後來在平安夜當天，舒普便打電話到電台，開玩笑稱「我是戰鬥警報中心指揮官，我們發現一個不明飛行物。咦？看起來像一輛雪橇」，於是各個電台開始每小時打給舒普詢問聖誕老人動態，使NORAD延伸出這項聖誕節的特別任務。

過去68年來，NORAD追蹤服務規模不斷擴大，如今每年投入1250名人力處理追蹤聖誕老人的工作，志工每年得處理約13萬通詢問「聖誕老人在哪裡」的電話，支援的語言也逐漸增加。

舒普的孩子們一致認為，開始這項追蹤聖誕老人的服務是父親職涯中最令人驕傲的成就。他晚年也收到來自世界各地的民眾來信，感謝他在這次意外插曲發揮了幽默感。

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