當眾熱舞、酒醉告白瘋跨年！「能量飲料」灌下去嗨玩一整夜

▲年輕人的大日子「跨年」即將到來，街訪突即隊上街採訪民眾的跨年經驗，不少人都有過難忘的有趣回憶。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

咻地時光飛逝，一下子就到了2023年年末，今年的跨年行程你想好要做什麼了嗎？街訪突即隊的美女小編小孟上街訪問民眾們過往的跨年經驗，聽到不少超瘋、超狂的故事，有玩嗨了當眾脫衣跳舞的，也有趁酒醉衝一波告白的，小孟還意外發現許多人之所以能夠瘋整晚照樣精神飽滿的秘密，原來靠的是能量飲料；還沒想好要如何迎接2024的人不妨參考跨年街訪，今年好玩有趣的主角換你當！

小孟問到大家今年跨年打算怎麼過時，大部分的人選擇出國玩或是往觀光盛地宜蘭、台南、高雄跑，台北信義區由跨年晚會和101煙火打造的濃濃跨年氣氛，也是許多人每年必排的行程之一，就有民眾興奮表示，今年是她第一次要在人擠人的信義區跨年，一旁朋友聽了笑說「那妳知道會離不開信義區嗎？」小孟還訪到了一位剛發行單曲的創作歌手胡家源Daniel，他則是笑說「別人的假日就是我們的工作日」，今年跨年他人將在墾丁表演。

問到大家有沒有過最瘋狂的跨年經驗，其中有位受訪女生分享曾在澳洲雪梨看煙火跨年，大讚「真的很美」，但為了看到最棒的View，前一天就得先去「露營卡位」；另一位女生笑說自己喝了酒在草地上騎單車，「從前一年騎到下一年，我屁股超痛」；歌手胡家源分享曾和幾個朋友因為寫歌沒靈感，半夜從桃園騎車上擎天岡看日出，結果當晚就創作出令他滿意的作品。

也有人和在夜店剛認識的一群陌生男子，一起參加酒精路跑變成了朋友，小孟聽了表示「很不錯的經驗餒，但現在要我跑我是覺得滿累的……」當然也有人選擇和三五好友相約住民宿一起跨年玩樂，有位男生分享當晚朋友喝醉，結果就開始脫衣跳舞；另一位受訪女生也有跨年酒醉的瘋狂經驗，她打電話給喜歡的人告白說「我有點想你」，沒想到對方秒回「妳在哪裡？我去找妳」後來兩人就一起回家了，讓小孟又笑又羞表示，這根本是偶像劇裡才有的浪漫情節。

不論是跨年玩樂要一路從晚上狂歡到天亮，還是平時需要熬夜工作一整夜，就怕中途愛睏、精神不濟，受訪者紛紛分享提神妙招，「兩杯冰美式打底！」受訪男生笑說咖啡可以消腫，跨年瘋整晚隔天還是可以漂亮出門；還有人是揪一群朋友吃整晚的麻辣火鍋，超刺激。眾多受訪者中最多人則是推薦喝「PowerBOMB爆能能量飲料」，眾人大推的一致原因在於「好喝」，像葡萄氣泡果汁般的清爽滋味，非常順口，而且一喝精神就來了！不只單喝就很好喝，還有受訪者不藏私秀出「野格加PowerBOMB」的搭配秘方，笑說喝了又能嗨整夜。

葡萄王旗下的機能性飲料產品「PowerBOMB爆能能量飲料」，提供完整的能量配方，幫大家準備好跨年一整夜的好體力，小孟自己也愛喝，有了充足飽滿的精神才能「越夜越好玩」；而且跨年期間購買還享有優惠，自12/27（三）～12/31（日）到Hi-Life萊爾富憑超商LINE會員購買PowerBOMB買一送一，12/28（四）～1/1（一）至OK超商憑會員購買PowerBOMB買一送一，民眾補充身體電力更超值，跨年、工作整夜都超嗨、超好玩！