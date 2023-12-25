跨年元旦又一波冷氣團攪局　3地迎曙光「雲厚」添變數

▲跨年元旦將有一波冷氣團南下，迎曙光熱點包括花東和恆春半島等雲多。（示意資料圖／觀光署提供）

記者李姿慧／台北報導

明天起各地天氣穩定，不過周三傍晚起南方水氣移入，到周四中午前，嘉義以南和宜花東有局部短暫噢，周五和周六北北基宜有雨。氣象專家賈新興表示，周日跨年中午過後到元旦將有一波冷氣團影響，溫度將再下降，跨年夜台北101多雲偶飄毛毛雨，迎曙光熱點花蓮、台東和恆春半島多雲，雲層較厚。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，明天周二(26日)各地天氣穩定，周三宜花東多雲，傍晚起南方水氣移入，高屏及台東有局部雨，深夜至周四中午前， 嘉義以南及宜花東有局部短暫雨。周五至周六清晨，北北基宜有局部短暫雨，

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至於跨年和元旦天氣，賈新興說明，周日(31日)午後至下周一元旦將受一波大陸冷氣團影響，溫度將再下降；周日晚上前桃園以北及宜花有局部短暫雨，元旦花東有零星短暫雨，1月2日至3日各地天氣穩定。

▲未來降雨趨勢。（圖／賈新興）

賈新興表示，台北101跨年，當天天氣多雲，可能偶飄毛毛雨；元旦迎曙光部分，花東及恆春半島多雲，其他地方天氣穩定不會下雨。

賈新興表示，展期資料顯示，1月10日至月底北部及東北部降雨仍偏多，中南部水氣也偏多。氣溫方面，1月中旬起相對偏暖機率高。不過後期預報變動度大、不確定性較高，要留意最新的預報資訊。