約好一起跨年！男友訂機票卻沒說「結局傻眼了」　網嘆：滿滿綠光

▲男友要和朋友一起出國。（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

12月31日就要到了，不少人早早就規劃了跨年行程。不過有一名女網友卻無奈表示，她明明已和男友約好要跨年，結果對方後來卻又和朋友約定要出國，「然後我就被放鴿子了！」貼文曝光後，一票網友都直搖頭。

女網友在「匿名公社」上，以「跨年男友約好一起過，結果他竟然已經跟朋友約好要出國！我還是最後一個知道」為標題發文，提到她今年早早就和男友約好要一起跨年，且她假也排好了。怎料，男友卻私下和朋友約定好要出國，甚至沒提前告訴她這件事。

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原PO得知當下，詢問男友「不是都說好（要一起跨年）了嗎？」結果男友卻說「（因為）那段時間剛好有機票」。聞言，原PO直呼「然後我就被放鴿子了！」並一連貼了4個聳肩emoji，難掩無奈心情。

貼文一出，底下網友紛紛回應，「你確定是朋友嗎？不是外面的小三？這麼重要的跨年會跟普通朋友過嗎」、「這種男友還留著幹嘛？等過年嗎」、「趕快換一個，還有機會跟新男友跨年」、「你也約別人出去玩呀！別再傻傻的」、「分手吧！不要再讓其他的事情也是之後才知道」、「朋友是男的還是女的？滿滿的綠光啊」。

還有網友質疑，「你確定你是正宮嗎」、「你算備胎嗎」、「會不會你也是最後一個知道，你其實只是小三而不是正宮咧」、「你可能是小三，傻傻的」。