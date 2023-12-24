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再凍一波！聖誕節清晨最冷「探9度」　「全台有雨」時間出爐　

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,羽絨衣,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲冷氣團或強烈冷氣團南下，明天聖誕節清晨最冷，局部空曠地區下探9度。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，明天(25日)聖誕節清晨將是這波最低溫時刻，北台灣局部空曠地區可能下探9度，周二白天後回暖，不過周四和跨年夜將有2波東北季風接力，降溫幅度不大，但可能帶來降雨，其中周四還有南方雲系北移，全台都有降雨機會。

中央氣象署預報員曾昭誠表示，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，明天清晨將出現最低溫，北部、宜蘭11到12度、南部12到14度、花東14到16度，其中空曠地區會再低1到2度，台中以北、宜蘭等有低於10度以下機會，局部空曠地區最低溫下探9度。

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這波冷氣團將影響到周二清晨，曾昭誠表示，周二清晨低溫接近12度，中南部約15度，空曠地區可能有輻射冷卻效應，還有低溫特報機會，但範圍會縮小，周二白天太陽加熱升溫，各地高溫到20度以上，中南部接近25度，周二白天溫度回升後到元旦，不會再有這波冷氣團的低溫出現，清晨低溫約16到17度，白天溫度約20度以上。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼今晚到明晨將出現一波低溫，周二起回暖。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

雖然周二白天過後到元旦連假期間不會再有強冷空氣南下，不過曾昭誠提醒，周四和周六都各有一波東北季風南下，對溫度影響不大，主要影響北部、宜蘭，其中周四北部、宜蘭降溫不明顯，略降1到2度而已，主要影響為降雨。

曾昭誠說明，今天入夜開始環境轉乾，會維持到周三，各地多雲到晴，僅東半部有零星雨，周四東北季風增強，南方雲系北移，迎風面北部、東半部轉降雨，中南部地區也有下雨機會，南方雲系北移目前預報時間點在周四，不過還有變動空間。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢，周四東北季風及南方雲系影響，全台有降雨機率。（圖／氣象署）

周五南方雲系離開，但仍有東北季風影響，北部、東半部有雨，其他地方多雲到晴；周六東北季風減弱，剩下迎風面北部和東部有短暫雨。

曾昭誠表示，跨年(31日)夜當天，又有一波東北季風增強，降雨區域基隆北海岸、東半部有雨，其他多雲到晴，預計影響到元旦，不過後期水氣有減少趨勢，仍有變數，會不會下雨還要再觀察。

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