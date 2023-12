高雄240秒「亞灣跨年花火」搶先看！金色瀑布震撼　驚喜彩蛋揭曉

記者賴文萱/高雄報導

2023年進入倒數一週!高雄市政府今(25)日公開跨年驚喜彩蛋,升級版「亞灣跨年花火」將搭配世界級搖滾天團Coldplay浪漫歌曲〈A Sky Full of Stars〉,夢時代摩天輪燈光也將用天團的代表色彩虹應援。市長陳其邁表示,今年跨年花火有240秒,象徵2024年分分秒秒都精采燦爛,邀請市民及樂迷朋友,到夢時代體驗感官饗宴。

▲高雄240秒「亞灣跨年花火」搶先看!金色瀑布震撼。(圖/記者賴文萱翻攝)

相較去年180秒,今年亞灣跨年花火時間更長、規模更大,最大8吋、超過7千發的高空花火,在會場周邊就能輕鬆觀賞,市府公開最佳觀賞點,有時代大道、中華五路人行道、金鞏橋及夢時代頂樓,其他建議觀賞點則包括時代公園及前鎮之星等。

▲今年高雄「亞灣跨年花火」大升級,足足有240秒。(圖/記者賴文萱翻攝)

市府強調,為了民眾安全及花火布設與落焰區的作業,12月30日上午8點後將禁止人車進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的範圍,跨年花火施放當下也請民眾不要靠近。

市府透露,花火開場以300公尺大寬面的藍色調花束與銀色系虎尾,重疊交織綻放呈現海浪磅礴氣勢,接著紅、藍、綠、紫燈籠花火自深邃夜空籠罩而下,多發齊射配合夢時代建築光影,還有3D立體花柱在低空左右跑動,以及歎為觀止的金色瀑布飛流直下,再加上動人心弦的音樂和夢時代摩天輪彩虹色燈光,營造浪漫氣氛,讓所有人帶著悸動與感動共同迎接新的一年。

▲高雄將施放240秒「亞灣跨年花火」,市府公布最佳觀賞點。(圖/記者賴文萱翻攝)

如同Coldplay高雄演唱會上說的,If you want love, be Love. 2024高雄跨年晚會卡司囊括金曲、創作、樂團及偶像等元素,由謝金燕、泰星Jeff Satur羅杰夫、韋禮安、玖壹壹、Ozone、孫盛希、鼓鼓呂思緯、家家、滅火器、洪佩瑜、康士坦的變化球、大象體操等19組國內外夢幻卡司,為跨年夜帶來與眾不同的音樂饗宴。