感情好和繼父同房！少女淪性奴「夜夜性侵」　月經晚4個月才被踢爆

▲印尼一名13歲少女遭繼父性侵成孕。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印尼一名13歲少女每晚與繼父同床而眠，最近月經卻突然推遲了4個月，才終於被阿姨揭發少女被繼父性侵成孕，而與2人分房睡的母親居然對此毫不知情。

據印尼媒體BeritaSatu報導，這起案件是由受害少女的阿姨英德里（Indri）所揭發。原來，英德里從少女的鄰居那兒得知，少女曾透露自己自小學畢業起，就每晚被繼父猥褻至今，於是英德里立刻向受害少女了解情況。

少女一五一十地將事情經過告知阿姨，並告訴英德里自己的月經已推遲了4個月，嚇得阿姨立刻帶她到醫院檢查，而少女事後也被證實已懷有4個月的身孕，讓繼父的惡行隨之曝光。

▲少女月事推遲4個月才讓繼父的惡行被揭發。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

英德里補充，姐姐離婚後，很快便和第二任丈夫走到一起，而受害少女因為和繼父關係親密，因此她便允許女兒和繼父一起睡在前面房間，自己則與另外2名小孩睡在另一間房間，沒想到卻因此釀成悲劇。

英德里23日陪同外甥女和姐姐一同到警局向婦童保護小組（PPA）報案，而少女的母親也坦言自己對結婚11年的丈夫會做出如此獸行，以及女兒被性侵致孕感到震驚。

目前，警方已對此案展開深入調查，並要求多名相關人士協助調查。警方透露，他們會在掌握足夠證據後，以性侵罪將男子提控上庭。