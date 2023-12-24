台人遭馬尼拉「黑心小黃」敲竹槓！菲當局怒了　逮捕20運將

▲菲律賓出現計程車亂喊價或敲竹槓遊客的亂象，當局下令嚴懲。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

近日傳出有台灣旅客在馬尼拉國際機場遭到黑心計程車敲詐，從第3航廈到第4航廈間短短4公里的距離卻被要求支付每人1萬披索（約新台幣5621元），甚至還企圖將被害台灣人鎖在車上。事件曝光後，引起菲律賓當局重視，並下令打擊違規計程車行，除了禁止當初對台灣人敲竹槓的業者在機場服務外，還另外逮捕了違法的18名小黃司機與2名哈噗哈噗車駕駛（Habal-habal，摩托車式計程車）。

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根據《馬尼拉標準報》報導，菲律賓陸路交通辦公室（LTO）宣布將嚴厲打擊不合規定的計程車與哈噗哈噗車，以保障乘客安全。LTO局長門多薩二世（Vigor Mendoza II）20日晚間帶頭在奎松市逮捕了違法的18名小黃司機與2名哈噗哈噗車駕駛。

門多薩二世嚴正譴責這些駕駛的違法行為，包含拒載乘客、要求更高的報酬或是沒有營業許可證。他說，「我希望所有地區的地方政府與相關負責人能與我們執法團隊合作，在假期的剩餘期間加強取締，為這些犯錯的司機樹立榜樣。」

在被捕的20人中，有2名計程車司機沒有職業許可證，另外有9人是因為拒載乘客被捕。其中還有計程車司機故意在惡劣的天氣下拒絕讓有嬰兒和小孩的乘客上車，除非對方同意他加價，而這樣的行為也被當局認定為敲竹槓。

門多薩二世呼籲民眾一旦遇到相關情況，務必向LTO舉報。而在台灣人遭機場小黃敲詐的事件爆出後，馬尼拉國際機場管理局也再度向乘客發出警告，並強調不管是任何時候司機都不可以使用未經當局許可的價目表，一旦有計程車駕駛要求支付更多金額，隨時都可以向機場管理局檢舉。

不僅如此，馬尼拉國際機場管理局也指出，如果使用虛假費率表或是向乘客多收費，屬於嚴重違法行為，違者可處2000至5000披索（約新台幣1124至2810元）的罰款，同時沒收或取消機場通行證。