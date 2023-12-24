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印尼鎳加工廠爆炸！火柱濃煙直衝天際　已12死39傷

▲▼印尼一家鎳加工廠發生爆炸，造成12死39傷。（圖／翻攝自X）

▲印尼一家鎳加工廠發生爆炸，造成12死39傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

印尼東部24日發生恐怖爆炸案，一家中資鎳加工廠在清晨爆炸，目前已造成至少12人死亡、39人受傷。

綜合外媒報導，這起爆炸案發生於蘇拉威西島（Sulawesi）的莫羅瓦利工業園區（Morowali）。24日清晨5時30分，中國青山不銹鋼公司在當地設立的鎳加工廠，有易燃液體不知何故在熔爐維修期間被點燃產生爆炸。隨後，附近的氧氣罐也接著炸開，引發大規模火災。

從現場畫面可見，工廠大樓發生爆炸後，火舌迅速從低樓層竄出，並持續向上蔓延，現場佈滿滾滾濃煙。園區官員透露，目前這起爆炸案共奪走了7名印尼和5名外國員工的性命，而其餘39名受輕重傷的傷患則在接受治療。

報導稱，當局已在24日上午成功撲滅火勢，而園區運營商也對這場災難「深感悲痛」，並表示幾名已確認身份的遇難者遺體已被空運回國。

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關鍵字：

印尼東南亞要聞鎳加工廠爆炸

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