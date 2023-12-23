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台商被妻兒背叛！泰國買兇失敗原因曝：層層轉包下去…槍手不幹了

台商不滿被妻兒背叛！他在泰國買將軍級殺手行兇　失敗原因曝光

▲泰國「將軍級殺手」（左圖中間者）在家中被警方逮捕，警方同時逮捕「第二包」的退役兩棲蛙人（右圖中間者）。（圖／翻攝自Thailand Police Department）

圖文／CTWANT

68歲台籍男子22日涉嫌在泰國向2名軍人買兇殺妻、兒子與律師遭警方逮捕，事件曝光震憾泰國。警方事後逮捕了這名男子等共6名嫌犯，原來，這名男子在泰國創業有成，因經營權之爭，砸錢買「將軍級的殺手」，未料，這名殺手又層層轉包下去，底層的殺手感覺遭到剝削而怠工。

綜合泰媒報導，泰國中央調查局（CIB）本月接獲方子通報，稱父親為了擔任董事的問題對他和母親以及律師發出死亡威脅。CIB整合排爆處在內等多個部、局、處調查後，查出男子向64歲少將與另名66歲士兵買兇，經過跟監與搜證後逮捕了6名嫌犯，被鎖定的暗殺目標全都平安獲救。

據泰國媒體《KUAOSOD ENGLISH》報導，這名來自台灣的68歲男子張豐豪（音譯，Feng-Hao Chang）在泰國創業有成，工廠的市值高達泰幣10億銖，約台幣9.6億元。原本張男自任總裁，並由泰籍妻子和兒子擔任董事，不過去年他的兒子基於維護司法正義的理由，竟向泰國司法單位檢舉公司涉及20條違法罪狀，張男也被解除總裁職務。

台商不滿被妻兒背叛！他在泰國買將軍級殺手行兇　失敗原因曝光

▲不榮譽退役的泰國前兩棲蛙人曼柯仁（Thewarat Mangkorn）遭泰國當局逮捕。（圖／翻攝自畫面）

不滿被妻兒背叛的張男，找來曾擔任公司顧問的泰國少將普拉凱普克（Prakaipruk），並以50萬泰銖，約台幣48萬元的代價，殺害他的老婆、兒子，還有幫老婆打官司的律師等3人。這位「將軍級殺手」答應後，找來他的66歲老部屬，因案不榮譽退役的泰國前兩棲蛙人曼柯仁（Thewarat Mangkorn），將案子轉包給他。沒想到曼柯仁又將案子發包下去了，找來3名殺手界的底層殺手，將案子發包給他們。

張男原本以為只要在家等候消息就好了，沒想到等到的卻是大批警察上門逮人，原因是3名底層殺手探聽到，他們是被層層剝削「第三手」，還被殺手圈傳為笑話，憤而罷工。泰國警方是接獲張男兒子報案，原來張男的兒子早已接獲老爸買兇的風聲，警方循線逮捕這3名底層殺手，並起出3枚手榴彈等軍火，而底層殺手又供出上游承包商，警方於是陸續逮捕退役蛙人、將軍、台商老闆。

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