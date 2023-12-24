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倒數20天！蘇巧慧每早7點站路口　座談會「期末報告」秀政績

▲▼蘇巧慧在選區拜票。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

▲選戰倒數中，蘇巧慧團隊也進入最後衝刺拜票。（圖／翻攝蘇巧慧臉書，下同。）

記者吳美依／綜合報導

選戰倒數20天，進入最後衝刺階段。新北市第5選區民進黨籍立委蘇巧慧每天早上7點在選區「站路口」拜票，也緊鑼密鼓地舉辦鄰里座談會，希望透過一系列「期末報告」，證明7年多來扎實政績。

▲▼蘇巧慧在選區拜票。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

▲▼蘇巧慧在選區拜票。（圖／翻攝蘇巧慧臉書）

蘇巧慧今（24）日發文表示，她每天早上7點都站在路口道早安，也會走入大街小巷，挨家挨戶跟鄉親問好，同時分享自己努力爭取的各項政績，「很感謝一路以來鄉親熱烈支持，不斷為我比讚喊凍蒜，距離投票日只剩20天，我們一定要團結一致繼續拼下去，讓巧慧一定留國會！」

除了持續在樹林、鶯歌、新莊西盛拜票掃街，蘇巧慧也透過鄰里座談會，說明7年多來的中央政策及地方建設，包括樹林捷運及捷運三鶯線、改建三鶯大橋、台65線浮洲橋匝道通車、爭取板新淨水廠、打通新樹鶯堤外便道、國中小老舊校舍整建等，「1號蘇巧慧不只國會表現第一，在地方也非常認真打拼，為鶯歌打造更好的生活環境！」

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第①號的立委，用第①名的成績和鄉親拜託，2024支持會做事的人，支持①蘇巧慧，讓我持續為樹林、鶯歌、新莊西盛服務。 感謝 #黃富春、#許炳煌、#陳世榮三區競選總部主委，每一位競選幹部、里長陪我從鶯歌、新莊、到樹林接力完成車掃，和鄉親第一時間報告號次，更感謝支持巧慧、力挺民進黨的好友沿路給我的溫暖和鼓勵。 選戰最後倒數22天，我要拜託大家支持①蘇巧慧、力挺②賴蕭配、票投⑥民進黨，肯定會做事、有成績的人，讓地方持續進步不回頭！ #一號蘇巧慧 #一定留國會 #二號賴蕭配 #美德贏台灣 #2024再贏一次

蘇巧慧發佈於 2023年12月22日 星期五
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