倒數20天！蘇巧慧每早7點站路口　座談會「期末報告」秀政績

▲選戰倒數中，蘇巧慧團隊也進入最後衝刺拜票。（圖／翻攝蘇巧慧臉書，下同。）



記者吳美依／綜合報導

選戰倒數20天，進入最後衝刺階段。新北市第5選區民進黨籍立委蘇巧慧每天早上7點在選區「站路口」拜票，也緊鑼密鼓地舉辦鄰里座談會，希望透過一系列「期末報告」，證明7年多來扎實政績。

蘇巧慧今（24）日發文表示，她每天早上7點都站在路口道早安，也會走入大街小巷，挨家挨戶跟鄉親問好，同時分享自己努力爭取的各項政績，「很感謝一路以來鄉親熱烈支持，不斷為我比讚喊凍蒜，距離投票日只剩20天，我們一定要團結一致繼續拼下去，讓巧慧一定留國會！」

除了持續在樹林、鶯歌、新莊西盛拜票掃街，蘇巧慧也透過鄰里座談會，說明7年多來的中央政策及地方建設，包括樹林捷運及捷運三鶯線、改建三鶯大橋、台65線浮洲橋匝道通車、爭取板新淨水廠、打通新樹鶯堤外便道、國中小老舊校舍整建等，「1號蘇巧慧不只國會表現第一，在地方也非常認真打拼，為鶯歌打造更好的生活環境！」

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