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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

港湖區立委民調！李彥秀支持度43.0%居冠　高嘉瑜厭惡度43.0%最高

▲▼高嘉瑜、李彥秀、吳欣岱（由左至右）上演「三姝大戰」。（合成圖／ETtoday資料照）

▲高嘉瑜、李彥秀、吳欣岱（由左至右）上演「三姝大戰」。（合成圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

台北市第四選區（內湖、南港）立委戰況激烈，由民進黨現任立委高嘉瑜對上國民黨立委候選人李彥秀、台灣基進港湖立委候選人吳欣岱。根據QuickseeK民調中心今日公布的最新民調數據顯示，李彥秀支持度43.0%居冠、高嘉瑜支持度25.2%排名第二，吳欣岱17.2%位居第三。

▼QuickseeK民調中心公布台北市立委第4選區（內湖區、南港區）民調。（圖／QuickseeK民調中心提供，點圖放大，下同）

▲▼QuickseeK民調中心公布台北市立委第4選區（內湖區、南港區）民調。（圖／QuickseeK民調中心提供）

值得注意的是，從交叉分析來看，國民黨支持者有92.0%支持李彥秀；民進黨支持者僅有46.0%支持高嘉瑜，有36.3%會轉為支持吳欣岱，這也使得吳欣岱的支持度可以突破15%以上；民眾黨的支持者則有33.5%會選擇支持李彥秀，32.7%支持高嘉瑜。

本次調查也詢問民眾「最不希望誰當選內湖南港的立委？」其中最不希望高嘉瑜當選的比例最高，占25.1%，其次為李彥秀24.8%、吳欣岱22.2%；另在好感度部分，李彥秀的好感度53.8%最高、高嘉瑜厭惡度43.0%最高。

▲▼QuickseeK民調中心公布台北市立委第4選區（內湖區、南港區）民調。（圖／QuickseeK民調中心提供）

▲▼QuickseeK民調中心公布台北市立委第4選區（內湖區、南港區）民調。（圖／QuickseeK民調中心提供）

綜觀此次民調結果，QuickseeK民調中心分析，李彥秀的支持度穩定領先其他兩位候選人，而高嘉瑜的厭惡值高幾乎成為整體支持度的硬傷，有高達43.0%的民眾表示不喜歡高嘉瑜，甚至高達38.4%的民進黨支持者不喜歡高嘉瑜，而這股不喜歡高嘉瑜的力量儼然成為吳欣岱的支持度推力，使得吳欣岱在藍、綠候選人夾殺當中，仍然維持17.2%的支持度，讓高嘉瑜深陷連任的危機當中。

本次調查由影響力數據顧問股份有限公司出資，QuickseeK民調中心執行，調查期間於2023年12月20日至2023年12月23日進行，調查對象為北市立委第四選區年滿20歲之一般民眾，採用市話、手機雙底冊方式進行，其中市話部分完成555份、手機部分完成649份，合計共完成1204份有效樣本，抽樣誤差在正負2.78個百分點以內，加權方式根據內政部最新人口資料進行戶籍地、性別、年齡、教育程度多重反覆加權處理。

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