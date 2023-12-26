批綠營炒作蘇宏達人事案　學者：怕選民忘了抄襲案與拔管案？

▲台大社科院長蘇宏達。（圖／ETtoday直播）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委候選人謝佩芬日前爆料，台大社科院長蘇宏達因強勢主導台大學倫案，導致尋求連任失敗。對此，世新大學傳播博士學程教授游梓翔表示，謝佩芬拿台大社科院長蘇宏達的人事案炒作，彷彿認為這是前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦、國安局前局長陳明通被還了公道，開轟「民進黨大概是嫌選民的仇恨值還不夠高，是怕選民忘了抄襲案，還是要提醒選民別忘了拔管案？」

游梓翔今日在臉書發文表示，台大社科院蘇宏達院長尋求連任，按台大規定需半數院務委員同意，最後同意票未達半數，但蘇院長仍可尋求全院老師投票，這是台大一個院長的人事案，和正舉行的總統立委選舉無關。

然而，游梓翔批評，謝佩芬在臉書說有院務委員向她透露，蘇宏達連任失敗的最主要原因是「之前一手強勢主導台大學倫案，將政治手段凌駕學術倫理，造成院內同仁不認同」，她還替蘇宏達宣布放棄尋求全院投票，說這代表「蘇宏達對自己的做所作為及社會觀感，也相當清楚」，甚至拉高調子，說這事讓她「看到真理的曙光」。

游梓翔指出，相關說法被蘇宏達駁斥後，謝佩芬再次回應稱「學倫案處理時政治凌駕專業、發言強勢多次槓校長、國際化政策不被認同」都是他無法連任的原因，質疑「原因一下就從一個變成三個，那妳說學倫是主要原因的根據為何？」

游梓翔認為，謝佩芬拿台大社科院長蘇宏達的人事案炒作，彷彿認為這是前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦、國安局前局長陳明通被還了公道，但抄襲案的「真理」，並非僅有台大社科院學倫會在審議，社會早有很多討論，事證非常明確。

游梓翔強調，真正需要公道的是「拔管案」，當時民進黨從部長到「拔管小組」，給管校長安上各種欲加之罪，那才是真正的「政治凌駕專業」。「拔管案」發生在民進黨總統候選人賴清德行政院長任內，管校長說的「跳梁小丑還在橫行」，大概少不了「賴院長」，要大家不要忘了「抄襲」，並讓大家想起「拔管」，民進黨大概是嫌選民的仇恨值還不夠高。