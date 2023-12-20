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新北市第5選區立委號次出爐　2號洪佳君「代夫出征」迎戰1號蘇巧慧

▲▼新北市第5選區立委號次出爐　2號洪佳君「代夫出征」迎戰1號蘇巧慧。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧、洪佳君）

▲新北市第5選區立委號次出爐，蘇巧慧抽到1號，洪佳君抽到2號。（圖／翻攝自Facebook／蘇巧慧、洪佳君）

記者吳美依／綜合報導

2024立委選舉倒數24天，中選會今日進行立委候選人號次抽籤，新北市第5選區（樹林、鶯歌及新莊區民安里等9里）由民進黨蘇巧慧抽到1號、國民黨洪佳君抽到2號，兩名候選人紛紛發文展現必勝決心。其中，洪佳君的丈夫黃志雄也曾投入該選區的前兩屆立委選舉，因此她如今出線可說是「代夫出征」。

蘇巧慧稍早發文喊話「1號蘇巧慧、一定留國會」，除了公布號次資訊，也宣布將回到選區展開車隊掃街，歡迎鄉親遇到的時候，都可以大方比讚支持。

洪佳君也表示，自己所抽到的2號，與國民黨總統候選人侯友宜所抽到的3號，共同形成「偉大的號碼組合」，喊話選民票投2、3號，「讓台灣變成世界的傳奇，讓我們共同創造奇蹟。」

蘇巧慧是新北市第5選區現任立委，也是第九屆、第十屆的「雙連霸」立委，為前行政院長蘇貞昌之女，以及美國賓州大學法律博士候選人。

洪佳君現任新北市議員，曾任職第16屆台北縣議員、新北市第1至3屆議員、新北市議會黨團副書記長等。她曾榮獲世界盃跆拳道金牌，任職於中華奧會婦女與運動委員會，丈夫則是前跆拳道國手、前立委黃志雄，夫妻倆長期經營地方上的建設發展。而黃志雄曾任新北市第5選區第七屆與第八屆立委，但在第九屆與第十屆迎戰蘇巧慧時二度敗選。

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