連續三屆參選「都抽到1號」　蘇巧慧冒寒風樹林拜票：繼續留國會

▲民進黨籍立委蘇巧慧這兩天都在樹林街頭問好拜票。（圖／翻攝臉書蘇巧慧，下同。）



記者吳美依／綜合報導

新北市第5選區民進黨籍立委蘇巧慧21日表示，她這兩天早上都會在樹林選區與鄉親問好，邀請大家1月13日出門投票，支持賴蕭配、民進黨，以及自己「繼續留國會」。蘇巧慧也透露，已經連續三屆投入立委選舉都抽到1號，「真的很巧」。

蘇巧慧昨（20）日在臉書發文表示，她三度投入立委選舉，都剛好抽到1號。2016年，感謝鄉親的信任和託付，才有機會進入國會，開始為樹林、鶯歌、新莊服務，2020年再度獲得一致肯定，才能連任成功。

蘇巧慧細數7年多來的政績，包括成功爭取樹林捷運、台65線浮州橋匝道、捷運三鶯線、38所校園大翻新等，不僅在國會獲得11次公督盟評鑑優秀立委，在地方也被69位、也就是逾9成的里長連署支持連任。

繼20日抽完號次後回到選區接力車掃，她今日上午也表示，這兩天都會在樹林濟安宮及山佳車站向大家問好，呼籲總統投2號賴蕭配、立委投1號蘇巧慧、政黨投6號民進黨，「讓台灣上架國際，樹林、鶯歌、新莊西盛九里更加進步向前，民進黨國會過半，齊力守民主、護台灣！」

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