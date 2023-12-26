快訊／批賴清德「2030雙語國家」沒路徑　柯文哲：害老師、家長恐慌

記者袁茵／台北報導

2024總統大選倒數18天，第二場總統政見發表會於今（26）日下午登場，民眾黨總統候選人柯文哲談及教育政策，批評民進黨總統候選人賴清德的「2030雙語國家政策」只有師資跟教材，沒有完整規劃，導致基層老師、家長恐慌。

▲民眾黨總統候選人柯文哲政見會第一輪發言。（圖／中視提供）

柯文哲26日下午於政見發表會第一輪發言時，先談及教育議題，柯文哲表示，台灣教育制度讓人擔心，因為當前教育喪失3個功能，第一是無法促成社會階級流動，在以前不管出身如何，只要努力，就有機會在這社會中力爭上游，但現在目前升學制度下，窮人家的小孩子反而沒更好機會。

柯文哲提及，第二，無法學以致用，台灣目前是缺工跟低薪並存，理論上缺工就應該高薪，怎麼會低薪？這代表學校教出來的學生，不符合社會企業上需要，所以有學用落差問題；第三是「無法接軌國際」，台灣教育國際化程度還是很低，國際上競爭力仍然不足，教改30年只講多元卻系統混亂，目前升學制度之下，社經地位較高家庭的小孩，唸台大機率比弱勢家庭高了6倍。

「為什麼台灣教育不再平權，台灣教育不再提供弱勢孩童有翻身機會？」柯文哲批評，現在的雙語教育只講願景，但沒路徑，「賴清德2017年擔任行政院長時，喊出的『2030雙語國家政策』，師資跟教材沒有完整規劃，導致基層老師、家長恐慌，我想你自己應該都會承認這執行不力吧！」