嘉義市警局寒假少年優質學習　活動報名開始

▲嘉義市警察局113年寒假少年優質學習活動報名開始 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局為了倡導少年寒假優質學習，避免少年於寒假期間涉足不當場所或流連網咖衍生偏差行為，及加強輔導中輟生、行為偏差少年導入正軌，避免誤入歧途，精心規劃多項有益少年身心健康之技藝、體能課程，歡迎民眾於113年1月2日8時起至1月9日24時止，至嘉義市政府警察局網站https://www.ccpb.gov.tw/點選「服務專區」項下「線上報名系統」踴躍報名，所有課程均免費參加。每位學員參加課程以2項為原則，歡迎所有國小至高中學生踴躍報名參加。



一系列活動內容包括：

（1）「桌球研習營」（2梯次）

（2）「捏塑手作營」

（3）「跆拳研習營」

（4）「美勞DIY」（2梯次）

（5）「益智桌遊研習營」

上課期間自113年1月22日起至2月6日止，各項活動名額有限。另為加強照顧脆弱家庭及族群，每項課程之招收人數另增額十分之一名額保留予脆弱家庭及族群，由社福機構加強宣導鼓勵服務個案或其子女踴躍報名參加。



局長陳炯旭表示，兒童或少年常因放長假，在心情放鬆下，容易有接觸不正當場所或被害情況發生，籲請家長儘早為子女規劃參與休閒性、體能性學習課程與活動，讓子女於假期中平安、健康、快樂成長。