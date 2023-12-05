高鐵推2024大學生寒假返鄉「5折列車」　加碼28班次12／7開搶

▲台灣高鐵推出2024年大學生寒假返鄉5折優惠列車。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者李姿慧／台北報導

寒假將至，台灣高鐵今(5日)宣布，為鼓勵大學生搭高鐵返鄉，2024年1月4日至1月10日規劃「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，除原本即適用5折、75折或88折優惠大學生優惠車次外，再加碼規劃28班次停靠各站「大學生寒假返鄉5折優惠列車」，12月7日周四凌晨零時起開賣。

為鼓勵大學生搭乘高鐵返鄉，並培養客群，台灣高鐵再推出明年寒假1月4日至1月10日返鄉優惠列車，除原本5折、75折或88折優惠班次外，高鐵於離峰時段再加碼28班次站站停「大學生寒假返鄉5折優惠列車」。

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台灣高鐵表示，為提供大學生多元、便利購票管道，適用「大學生優惠」各車次車票，除可透過高鐵網路訂票系統預訂外，亦可使用「T-EX行動購票」App、高鐵合作之便利商店及各車站售票窗口，一次完成訂位、付款、取票。

另高鐵公司也提醒，使用「大學生優惠」旅客，乘車時務必攜帶本人有效之學生證正本，如果學生證無當學期註冊章或註冊章無法辨識，需合併出示「在學證明正本」以備查驗。前述在學證明如採電子版方式，請務必於上車前先行下載備查，以免影響優惠權益。

此外，高鐵建議旅客提早訂位並於到站前預先完成取票，到站時即可直接進站搭車，節省時間；乘車時，將手機及電子產品轉成靜音模式，使用手機請輕聲通話或至玄關接聽，發揮公德心，共同維持乘車秩序。