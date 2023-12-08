警政署長黃明昭慰問嘉義市基層　頒發破案獎金肯定破案有功

▲警政署長署長黃明昭(前排右5)視察選舉工作，慰勉基層員警 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

內政部警政署署長黃明昭8日親自率領刑事警察局周幼偉局長等人南下，與嘉義市警局長陳炯旭、刑事警察大隊大隊長、保安科長及各分局長等幹部召開「治安維護及選舉查察工作座談會」；另外針對本局偵破詐欺集團私刑拘禁人頭帳戶及強盜案件頒發破案慰勉金，以及選舉治安維護整備慰勉金，肯定同仁破案有功及執勤辛勞。

▲警政署長署長黃明昭(圖左)致贈慰問金，市警局長陳炯續代為接受。（圖／嘉義市警局提供）

署長黃明昭於會中指示，淨化選前治安、候選人安全維護及查察妨害選舉案件為現階段重點工作；而治安維護重點方向著重妥適規劃投開票所警衛勤務，若投開票所30公尺內外有妨害、干擾投票情形者，除依中央選舉委員會及最高檢察署處理程序辦理外，適時運用警察職權行使法即時處置，以維護投開票所民眾投票秩序；對於近來網路謠傳恐攻假訊息，應加強投開票所期前場地檢查，如追查發現係透過VPN或境外IP，應立即發布新聞稿澄清，避免造成恐慌以安定民心。查察賄選重點則以高額檢舉獎金為誘因，對於轄內高風險區域加強布建地雷，掌握各類情資，加強查緝選舉賭盤避免影響選舉公平性；最後強調全體同仁應嚴守行政中立並恪遵風紀紀律。

▲警政署長署長黃明昭(圖左)致贈破案獎金，市刑大大隊長代為接受。（圖／嘉義市警局提供）

局長陳炯旭表示，全體同仁均秉持「依法行政、行政中立」之原則，發揮團隊合作，全力查察各類妨害選舉不法行為、防制境外勢力及暴力介入選舉，維護本市在選舉期間的治安平穩、淨化選風。