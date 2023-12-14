嘉義市警局校園安全座談會　全方位落實校園安全

▲▼ 嘉市警一分局召開校園安全座談會 打造安心、安全的美好校園 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局為強化校園安全維護，於112年12月12日召開校園安全座談會，由分局長林詔徹主持會議，邀集教育處、校輔會及轄內各級學校共襄盛舉，會議中針對「反詐」、「反毒」、「反暴力」為主軸，併同「交通安全」等議題討論，全方位落實校園安全維護工作。

經分析今年詐騙案件，被害人年齡有下降趨勢，深究原因為學生及年輕族群於網路購物，常因購買低於市價或限時特賣的物品而落入「解除分期付款、一頁式購物網站」詐騙圈套；或透過網路交友，因熱烈追求或拍攝、側錄私密影片而依指示購買遊戲點數遭詐；另青少年寒暑假甚至踏入大學之際，難免會有打工機會，應徵工作應多加小心求證，避免錢財損失外，還遭到詐騙集團利用成為車手或人頭帳戶。

本分局持續以「拒供金融帳戶」、「來電難辨真假」、「點擊連結風險高」、「交友交心不交錢」、「操作ATM必是騙」、「報你賺錢必有詐」及「網路購物最怕貪」等口訣加強宣導，期能讓每位青少年都成為反詐小尖兵。

嘉義市政府警察局第一分局分局長林詔徹表示，守護國家未來主人翁人人有責，未來也將持續加強校園巡邏，加深校、警橫向密切聯繫，共同為學生們打造安全、安心、美好的學習環境，實現＂全齡共享、世代宜居＂-幸福安全的嘉義市。