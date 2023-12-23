結合冒險與學習　西螺福興宮第冬令成長營25分鐘秒殺

▲第31屆成長營招收名額為180位，一早就有家長小孩不畏寒流，聚集西螺福興宮廟門前準備為孩子報名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2023年進入尾聲，孩子們將迎來寒假，今（23）日一早就有家長小孩不畏寒流，聚集西螺福興宮廟門前準備為孩子報名「第31屆福興太平媽成長營」，西螺福興宮表示，成長營每年都有不同主題、課程，回流率相當高，每一次的營隊都有專屬紀念衣，冬季舉辦的營隊發贈限量專屬外套，早上9點準時開放僅25分鐘即額滿秒殺。

▲西螺福興宮第31屆成長營一開放報名即秒殺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



西螺興宮說明，第31屆成長營招收名額為180位，以「妖之盛夜-百鬼夜行與群妖盛宴的邂逅」為主題，希冀透過民間志怪傳說故事讓小朋友了解本土文化以外的知識，劇情就是藉由帶領小朋友去冒險，打敗BOSS並認識海外的鬼怪文化。

本屆營期課程維持二天，有別於以往在廟內與老街活動的形式，增加外場農園闖關遊戲，不僅可以帶著小朋友認識西螺在地的農產蔬果與本地文化，還能透過外地冒險闖關體驗，培養團體互助精神與溝通、分工的能力。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，非常感謝各位鄉親踴躍的報名!，透過此次的活動辦理，也希望各位小朋友以及家長們的熱情持續支持，媽祖庇佑今年的冬令營開營順利，亦期勉所有小信徒在營間可以有所成長，成為發揚太平有愛的萌芽種子。

▲西螺福興宮成長營每年都有不同主題、課程，回流率相當高，每一次的營隊都有專屬紀念衣，冬季舉辦的營隊發贈限量專屬外套。（圖／記者蔡佩旻翻攝）