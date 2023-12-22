聖誕、元旦、寒假接力！12天內桃機將擠144萬人次　5招加速通關

▲聖誕節、元旦連假和寒假預估將有144萬人次擠進桃園機場。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

聖誕節、元旦連假、寒假接力， 桃園機場公司預估該12天將湧現出遊人潮，總運量將超過144萬人次，平均每日12萬人次，桃機公佈5招加速通關訣竅，包括智慧化登機通關、搭大眾運輸、預先確認電子用品攜帶規定、減少複查安檢、出發前確認護照效期。

全球旅遊業復甦，2023年尾聲將迎接聖誕節及元旦連假，緊接著各級學校陸續放寒假，由於每年聖誕節至元旦跨年，是全球觀光旅遊熱門時間點，預計聖誕節前機場將湧現人潮，機場公司今（22）表示，疏運時間從12月22日至明年1月2日共12天，根據航班架次運量，預估將增加12架次包機、65架次加班機，總運量將超過144萬人次，每日平均運量約12萬人次，全年客運量可望突破3500萬人次。

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因應出國人潮，機場公司呼籲旅客提前抵達機場，並掌握5大技巧，包括常見禁止託運的違禁品，如行動電源、打火機務必隨身攜帶上機；安檢前可預先脫掉較厚重的外套，加速通過檢查。

其中訣竅之一包括善用智慧化服務，桃機公司表示，每日出境尖峰時段為7時至10時、14時至16時及21時至23時，呼籲出國旅客提前抵達機場，亦可多加利用手機、網路或A1台北車站、A3新北產業園區站等市區預辦登機完成報到，使用自助行李託運等智慧化服務，加速報到效率；自動查驗通關系統可直接於通關閘道內註冊，註冊後可直接通關且終身均可使用，即使更換護照，也無需重新註冊。

其次是搭乘大眾運輸工具，進出機場可搭乘機場捷運或客運巴士等大眾運輸工具。機場排班計程車也有固定上車處，包括第一航廈12號會面點及第二航廈26號會面點。

▲桃園機場呼籲民眾可多利用自助登機報到，縮短登機時間。（資料圖／記者李宜秦攝）

第三則是預先確認電子用品攜帶規定，桃機公司表示，常見禁止託運的違禁品中，以行動電源、打火機佔大宗，為維護飛航安全應隨身攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。依據國際民航組織及國際空運協會之規定，鋰電池小於100瓦特小時可攜帶上機；目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品之鋰電池多小於100瓦特小時，多可隨身攜帶上機，但不允許託運。

第四則是減少複查安檢，桃機提醒，冬季出遊穿著較多，旅客通過安檢金屬探測門前，可先將身上的外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

最後，出發前留意確認護照效期，桃機公司表示，國人於出國前，應及早檢查護照效期是否為6個月以上，並預先洽航空公司各國入境之相關規定。

桃機公司也提醒，每日入境尖峰時段為14時至18時及20時至23時，回國旅客切勿違規攜帶農畜產品、留意貨幣菸酒攜帶規定。