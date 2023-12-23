趙少康又口誤！「江啟臣是台灣和平恐怖分子」　急改口是賴清德

記者許權毅／台中報導

國民黨立委候選人江啟臣今日在東勢舉行造勢，國民黨副總統候選人趙少康、台中市場盧秀燕、南投縣長許淑華以及前高雄市長韓國瑜等人到場。趙少康痛批，賴清德現在對於「務實台獨工作者」也沒有改口，只是選舉到了不說、騙騙選票，不慎口誤說成「江啟臣是台灣和平的恐怖分子」，眾人趕緊提醒，更正為「賴清德」。趙在會後聯訪則說：「不小心講錯，以後會講慢一點。」

▲國民黨副總統候選人趙少康今日替江啟臣站台，砲轟賴清德是「恐怖分子」，不慎說成「江啟臣」。（圖／記者許權毅攝，下同）



趙少康表示，跟前立委吳耀寬是好兄弟，他也是東勢選出來的委員，深知這裡的委員都是理性問政、重情重義，結果吳不幸病逝，現在則有江啟臣。未來台中市有盧秀燕、江啟臣在立法院，自己跟侯友宜則在總統府，一定齊心協力台中、東勢打造成最好的地方。

趙表示：「如果賴清德當選，兩岸一定比現在更緊張，賴曾說自己是台獨工作者，而且不會改變，到現在也沒有收回這句話，只是現在選舉到了，出來面面選票，也沒有說因為情勢改變而改變想法，所以我講江啟臣（口誤）是台灣和平的恐怖分子，一點都不為過。」

盧跟江聽見後趕緊提醒是「賴清德」，隨後引起眾人跟民眾尷尬一笑。趙少康補充：「江啟臣是山城的保護神，賴清德是恐怖分子」。

趙少康昨日在政見發表會才口誤稱「賴清德一定是最好的總統」，會後緊急更正，坦承口誤。今日再度口誤，會後聯訪時被問到「是因為天氣太冷口誤嗎？」趙說：「像昨天有人計算我說了3、40賴清德，因為一直講不小心講錯，不過也有人說「因禍得福」有人會討論」。

趙少康也再度強調：「侯友宜是我的老大、最好的新北市長，以後也會是最好的總統。以後我會更加注意，講慢一點，有時候講太快了。」