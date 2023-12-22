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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／趙少康不被口誤打亂節奏！開炮又遞橄欖枝　宛如「戰情室」上線

▲國民黨副總統候選人趙少康於電視政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副總統候選人趙少康於電視政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副總統選人趙少康今（22日）晚出席唯一一場政見發表會，三次發言期間，趙少康未詳述政見，而是猛攻民進黨總統候選人賴清德跟蔡政府執政上，而對白營相當友善，甚至還說認同民眾黨副總統候選人吳欣盈的部分理念。只是犀利言詞，卻因第一場發言時的口誤，被模糊焦點，惟趙未因此打亂節奏，依就氣定神閒「開炮」，甚至最後向對手遞出橄欖枝，展現政壇老手的進退，宛如重現「少康戰情室」。

2024副總統候選人電視政見發表會22日晚在公視登場，趙少康首輪發言，除以台語、客語打招呼外，還用台語攻擊民進黨，直指民進黨8年執政，人民怕兩岸開戰、經濟越來越差、小孩越生越少還被送去當兵，而若是總統候選人侯友宜跟他當選，大家都有好日子過、台灣會越來越和平 、經濟越來越好、政治越來越清廉、前途越來越光明。

三輪發言中，趙少康猛攻賴清德，點名賴的萬里老家違建問題，批賴很固執，要交付公益信託是障眼法；對於賴的務實台獨份子論述，將賴冠上「台灣和平的恐怖分子」。趙也說賴分化、挑撥他跟侯友宜，只有壞人才會做這件事，很惡毒且不好。而相對於吳欣盈跟蕭美琴，趙少康並未著墨太多，甚至稱自己也認同吳欣盈認為經濟重要的看法。

事後受訪時，趙少康表示，事先很多人警告他，他是男生，要對兩位美麗女士很客氣、很幽默、面對笑容，他已經盡量沒做什麼攻擊，抨擊的是賴清德。

在政見上，趙少康提及，兩岸要建立軍事溝通機制，避免誤判、建立互信，而國內要長期備戰，同時嘗試兩岸和平管道，有信心侯康當選，兩岸不會一觸即戰。經濟上方面，趙少康指出，侯友宜要成立「經濟內閣」，也主張除南向外，還要注意印度、中東、非洲等市場，甚至趙還說，民進黨成諾的社會福利，國民黨執政一定保留，還會加碼。

只是趙少康三輪發言對賴清德與民進黨的攻勢，卻因在第一輪發言結尾稱賴清德當選就是總統，「他就是老大，就是我的老闆，他是我心目中的掃黑英雄，他是新北市最好的市長，所以才能大贏林佳龍46萬票，他將來一定是最好的總統」，讓所有論述頓時被模糊。

不過趙少康並未因此打亂節奏，後兩輪仍氣定神閒，並選擇在受訪時，幽默地以「很重要所以說三次」的口吻，澄清侯友宜是最好的總統。另一個亮點是，趙少康在第三輪發言時，肯定蕭美琴外交表現及吳欣盈對經濟領域的貢獻，遞出侯康執政，會找他們到政府裡服務的邀請。此次政見會，趙少康的表現宛如「少康戰情室」，展現他政壇老手的進退。

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