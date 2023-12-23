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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

讚侯友宜政見會表現　游盈隆指「藍營隱憂」：趙少康將正中綠營下懷

▲2024總統電視政見會，賴清德、柯文哲與侯友宜。（圖／中選會）

▲民眾黨總統候選人柯文哲（左）、民進黨總統候人賴清德（中）、國民黨總統候選人侯友宜於2024第一場總統候選人電視政見會合影。（圖／中選會）

實習記者石嘉豪／台北報導

首場總統、副總統公辦政見發表會已順利落幕。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（22日）於臉書表示，國民黨總統候選人侯友宜的表現超乎他的想像，已非昔日吳下阿蒙，然而，游盈隆也指出，國民黨副總統候選人趙少康的高調會為藍營帶來一個隱憂，趙少康的大中國主義立場將正中綠營下懷。

游盈隆提到，看了接連兩場的總統、副總統電視政見發表會後，他認為有三點值得一題的觀察、發現和感想。

第一、侯友宜整體表現，讓游盈隆覺得侯友宜已經走出「政大68慘案」的陰影，已非昔日吳下阿蒙。「他的表現超乎想像，軟硬功夫並不含糊，許多人本來準備看笑話，現在已經笑不出來了。」

游盈隆說明，這樣的表現傳達了一項重要訊息，那就是，未來兩場總統電視政見會，及一場真正電視辯論會，將成這次總統大選的關鍵競技場。游盈隆說，鬥志高昂的大金剛已重返戰場，沒有誰能主宰戰局，也沒有誰會任人宰割，別低估侯友宜。

此外，游盈隆點出第二個值得一提的部分，是民進黨總統候選人賴清德整體表現給他一種「神已下凡」的感覺。「他充滿自信，強勢出擊，用他一貫大義凜然、鏗鏘有力的言詞，訴說他的神聖使命，同時拳打侯友宜，腳踢柯文哲，毫不猶豫，毫不留情。」

不過，游盈隆也提及，從另一個角度看，以賴清德極佳的政治資歷、經驗和素質，侯柯跟賴站在一起，本應高下立判，但這場電視政見發表會賴清德並沒有給人那種鶴立雞群的感覺，因為少了一點仙氣，少了一點雍容大度，神下凡，就是人，染塵埃，在所難免。

此外，游盈隆認為值得一題的第三點，是民眾黨總統候選人柯文哲整體表現不慍不火，類似「少女的祈禱」，純純的、帶點天真的，表達對台灣未來的想望。

然而，游盈隆分析，當侯賴兩人都明確且嚴肅地表明，對兩岸或台灣與中國關係的基本政治立場時，柯文哲卻一貫地採取模糊立場，這是柯文哲最常被詬病的地方，沒有中心思想。

游盈隆還說，當侯賴正面交鋒，互吐劍光的時候，柯文哲卻只顧唸稿，不參戰，完全置身事外，彷彿一隻被閹割的哥吉拉，令人相當意外。

雖然事後柯文哲說，不清楚遊戲規則，不知道這不是一場單純的政見發表會，不知道可以被動回應或主動攻擊競爭對手，因此，讓游盈隆覺得柯文哲白白浪費了大好時間，大大失算了。

至於，副總統候選人方面，游盈隆認為，民眾黨副總統候選人吳欣盈的表現看起來，像是「愛麗絲夢遊仙境」的小女孩，如果要形容她是一隻誤闖政治叢林的小白免，也無不可。

游盈隆接著表示，民進黨副總統候選人蕭美琴則是中規中距，攻守兼備，展現外交官特有的身段與風範，能幫賴清德加分，自不在話下。

與此同時，游盈隆指出，最引人注目的是趙少康，趙少康一上場就炮火兇猛，對賴清德進行無情的批鬥，一路反李反獨，反的淋灕盡緻，充分流露1994「中華民國保衛戰」始作俑者的本色。

「毫無疑問的，趙少康是台灣史上最高調的副總統候選人」，游盈隆指出，這對藍營選情是大好大壞。「大好，是因為侯友宜代表的本土國民黨需要深藍外省國民黨的應援；大壞，是因為綠營此刻選戰氣勢打不起來，大中國主義趙少康的出現正中綠營下懷」。

最後，游盈隆強調，趙少康很可能激起台灣人懷念1994年台北市長陳水扁那場「快樂、希望」的聖戰而奮起，趙少康會不會重蹈覆轍，再吞下另一次重大挫敗？三個禮拜後就會有答案。

▼國民黨副總統候選人趙少康、民進黨副總統候選人蕭美琴、民眾黨副總統候選人吳欣盈出席2024副總統候選人電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▼趙少康、蕭美琴、吳欣盈22日出席副總統候選人政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

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