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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜問江啟臣妻：他鼻子大厲不厲害　她妙回「我看才華」全場笑

記者許權毅／台中報導

國民黨立委候選人江啟臣今日在東勢進行造勢，包含國民黨副總統候選人趙少康、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華以及前高雄市長韓國瑜，皆到場助講力挺。其中，韓國瑜還現場爆料「王淺秋曾發現江啟臣鼻子大，人中之龍，一定是大有為」，當場問江妻「有沒有厲害？」江妻回「我是看才華！」引起現場支持者大笑。

▲▼江啟臣,趙少康,盧秀燕,韓國瑜,許淑華。（圖／記者許權毅攝）

▲韓國瑜今日替江啟臣助選，妙語如珠讓現場支持者數次大笑。（圖／記者許權毅攝，下同）

韓國瑜一開口就妙語如珠說：「今天先祝江啟臣賢伉儷永浴愛河，我跟淑華像是結婚證人一樣，穿得這麼喜氣，男的帥女的美。」話鋒一轉表示，台灣的政治本來就是可以充滿良善、美好，重點是我們選出什麼樣的政治人物，來服務社會，就像是什麼樣的人，能夠代表東勢站在立法院。

▲▼江啟臣,趙少康,盧秀燕,韓國瑜,許淑華。（圖／記者許權毅攝）

韓表示，每次來到東勢，都想起客家族群的國歌《客家本色》，歌詞提到「時代在進步，社會改變，是非善惡充滿人間，奉勸世間客家人，修好心田。」江啟臣就是有很好的善與惡觀念，很多鄉親說2024不能再投民進黨，民進黨執政8年貪污腐敗，把一切的「惡」在政府放出來，變成民進黨的大官快樂、人民痛苦，江啟臣這麼多年努力，希望可以「人民快樂、大官辛苦」。

▲▼江啟臣,趙少康,盧秀燕,韓國瑜,許淑華。（圖／記者許權毅攝）

韓國瑜表示，江啟臣當立委就兩個選擇，一個是啞巴、不講話，一個是當喇叭、什麼都敢講。江啟臣在立法院的質詢大家都可以看到，鏗鏘有力，永遠是勇敢的，我們要的立委一定是當個喇叭。

韓國瑜還在現場爆料，有一年江啟臣找自己吃飯、喝酒聊天，自己找當時新聞局長王淺秋一起。王突然提醒說：「市長，江啟臣委員鼻子特別大！」韓說：「男兒看鼻子、女兒看嘴巴，我才突然發現我們江啟臣五官端正，鼻梁硬挺，代表他是大有為的人！」

韓笑說，我不曉得江啟臣有沒有這麼厲害，要問一下江啟臣的太太。江妻回：「我是看他的才華！」引起現場支持者大笑。

▲▼江啟臣,趙少康,盧秀燕,韓國瑜,許淑華。（圖／記者許權毅攝）

江啟臣發表演說時表示，有人說山城12年沒改變，但是錯了，山城過去天天在改變，還不只交通，還有教育，包含大小學校改建，對山城不熟的人，當然會說山城沒改變，沒改變的是民進黨執政的政府，8年來沒改變。

▲▼江啟臣,趙少康,盧秀燕,韓國瑜,許淑華。（圖／記者許權毅攝）

台中市長盧秀燕則大讚江啟臣是全國最優秀立委，自己跟江「姊弟聯手」建設台中，細數江政績，最重要就屬東豐快速道路，一度因民進黨執政停工，現在已經恢復建設中。只要他當選加上侯康配當選，就可以幫我把這條路完成。

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