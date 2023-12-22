　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴：有些同志忘了初衷、犯了錯　「都是民進黨必須檢討的地方」

▲民進黨副總統候選人蕭美琴出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨副總統候選人蕭美琴出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

副總統候選人電視政見會今（22日）晚間登場，民進黨副總統候選人蕭美琴結尾時向年輕人喊話，她表示，你們可能覺得民進黨不夠好，確實有些從政同志，忘了當年的初衷，在紀律、在道德上有疏失、犯了錯，讓人留下不好的觀感，這些都是民進黨政府必須檢討改進的地方，但若蔡英文執政台灣有進步，那請您繼續支持我們，若覺得台灣雖然改變了但還不夠好，那想請你給「往未來繼續前進」的賴清德、蕭美琴和團隊一個機會。

蕭美琴指出，這八年來，政府做了很多事，在每一個改革的過程中，未必獲得掌聲，但遭遇很多困難卻是有的。改革沒有速成班，而每一次在滿足一部分期待的同時，也需有千頭萬緒的準備與配套，才能降低不必要的風險。往往，在達成目標之前，都有傷痕累累的過程。

蕭美琴舉例，就像是在婚姻平權的議題上，2006年的時候，自己是台灣第一位在國會提出「同性婚姻法」案的立委。那時候，民眾的意見和社會氣氛，都不像現在有更多的包容，多元和理解，經過13年的時間台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家。大家對這個結果感到高興與驕傲，但大家可能忘記了，推動立法的過程中各種的紛擾，社會的對立跟衝突，曾經是多麼的強烈。

蕭美琴指出，在能源轉型的議題上，當決定開始做的時候，也同樣受到一些人的批評和反對。但是我們努力做，堅持做， 克服困難，終於完成第一階段的能源轉型，不但確保台灣不會缺電，更持續提供產業所需要的綠電。

蕭美琴表示，民進黨在推動進步的議題上，並不是一帆風順，在進行改革的時候，也是滿身傷痕。但是堅持在對的路上，和大家一起往前走，在遇到困難的時候，和大家一起克服；在達成目標的時候，也和大家一起共享成功的喜悅，這就是民進黨，也是勇於改革和承擔的精神。

蕭美琴表示，如果過去這八年，你覺得在蔡英文總統執政之下，台灣真的有進步，變好了，那這一票，拜託請您繼續支持我們，繼續給我們機會，賴清德跟蕭美琴，不會辜負大家的期待。如果這過去的八年間，覺得台灣雖然改變了，但是還不夠好，那我想請你給「往未來繼續前進」的賴清德、蕭美琴和團隊一個機會，讓台灣成為更多人幸福的所在，前進不後退。

蕭美琴指出，一個人往前走一百步很容易，但是歷史的前進，是一百個人往前走困難的一步。我們既然已經走了第一步，就應該要往前踏出第二步，不應該再走回頭路。正因為民主是我們的信念，進步是我們的堅持，我們才會聚在一起，賴清德和蕭美琴，會帶著大家的期待，以及賦予給我們的責任，為台灣人民做更多，為台灣人民走得更遠。

ET快訊
起薪最高5.4萬元　台灣港務公司正、備取206人
張致恒劈5女「改賣情趣用品」　疑交不出房租遭趕…妻低潮PO文
全台急凍「59人猝死」！最小死者僅出生21天
婚禮到一半突現寶寶心跳聲　陳熙鋒嫩妻宣布「懷兒子」乾爹豪送1
八點檔女星罹癌切除甲狀腺　又發現腫瘤
《嗨！營業中3》庹宗康消失！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

侯友宜讚他政見會表現最好！　趙少康再喊：兄當選就是我的老大

分析／吳欣盈全程念稿零互動　母語非中文仍努力闡述政見展誠意

選戰觀察／400年來第一戰！侯友宜「回嘉」　盼「嘉義人支持家己人」

分析／趙少康不被口誤打亂節奏！開炮又遞橄欖枝　宛如「戰情室」上線

分析／蕭美琴「英」式論述講政策也回爭議　趙少康重拳打在棉花上

蕭美琴：賴蕭是延續蔡英文外交路線最好組合　「沒有疑賴，只有信賴」

趙少康要蕭美琴放心！　「國民黨執政會繼續請妳為外交打拚」

質疑趙少康沒提政見　幕僚：蕭美琴來報告政見不是上少康戰情室

蕭美琴：有些同志忘了初衷、犯了錯　「都是民進黨必須檢討的地方」

快訊／認口誤！趙少康三度澄清　「侯友宜是我老大，是最好的總統」

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

伍佰演唱會被要求「加班」！　現場開唱「新歌」：我要下班XD

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

教授回憶國中事蹟　自製噴霧器險些出糗

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

侯友宜讚他政見會表現最好！　趙少康再喊：兄當選就是我的老大

分析／吳欣盈全程念稿零互動　母語非中文仍努力闡述政見展誠意

選戰觀察／400年來第一戰！侯友宜「回嘉」　盼「嘉義人支持家己人」

分析／趙少康不被口誤打亂節奏！開炮又遞橄欖枝　宛如「戰情室」上線

分析／蕭美琴「英」式論述講政策也回爭議　趙少康重拳打在棉花上

蕭美琴：賴蕭是延續蔡英文外交路線最好組合　「沒有疑賴，只有信賴」

趙少康要蕭美琴放心！　「國民黨執政會繼續請妳為外交打拚」

質疑趙少康沒提政見　幕僚：蕭美琴來報告政見不是上少康戰情室

蕭美琴：有些同志忘了初衷、犯了錯　「都是民進黨必須檢討的地方」

快訊／認口誤！趙少康三度澄清　「侯友宜是我老大，是最好的總統」

《鏈鋸人》主題咖啡廳登場！公安對魔特異4課集合　波奇塔聖代超可愛

陳斐娟華麗復仇　挖角前東家班底讚很爽

金東旭完婚！老婆曾是「少女時代預備成員」美翻　好友秀英現身婚禮

「聖誕老人」爬24樓送禮物　孩子們面前墜下慘死

愚人節拍板聖誕節開放　國家首座漫畫博物館落腳台中

航空公司唯一！　長榮航獲「體育推手獎」贊助類金質獎

張致恒劈5女「改賣情趣用品」　疑交不出房租遭趕…老婆低潮PO文

「講話愛膨風」3動機曝！心理師教秒辨真假

全台急凍「2天59人猝死」！最小死者僅出生21天

預售屋內驚見「工人的屎」他附圖求救　網傻：超噁欸

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

政治熱門新聞

快訊／認口誤！趙少康三度澄清　「侯友宜是我老大，是最好的總統」

才拜託不要...下秒怪手拆了！　南鐵陳家留不住：賴清德當自己偉人

ET民調／萬里老家拆彈失敗？　政見會後賴蕭50-59歲、中部地區大跌

TVBS民調／賴蕭配政見會後掉到33%　侯康配緊追差1個百分點　

快訊／柯文哲農地動工了！怪手進駐開挖刨柏油

軍公教人員要發年終了！明年1月31日入帳　最多可領2.5個月

快訊／海虎潛艦3人落水失蹤仍未尋獲　艦指部曝初步調查結果

稱賴清德老家撤哨倉皇　吳子嘉揭內幕

快訊／趙少康政見會2分鐘全台語發言　「侯康當選台灣前途會越來越光明 」

海虎軍艦落海意外原因調查出爐　3官兵落水仍未尋獲

快訊／趙少康、蕭美琴、吳欣盈抵達　唯一副總統政見會1900登場

快訊／批賴清德老家228坪　趙少康：你看過這麼大的工寮嗎？

賴宅公益信託是詐騙　謝龍介點4大謊

賴清德老家公益信託　　會計師坦言「1因素」恐有困難

更多熱門

相關新聞

快訊／認口誤！趙少康三度澄清　「侯友宜是我老大，是最好的總統」

快訊／認口誤！趙少康三度澄清　「侯友宜是我老大，是最好的總統」

國民黨副總統候選人趙少康今（22日）晚在政見發表會上口誤，稱賴將來一定是最好的總統。對此，趙少康受訪坦言口誤不好，強調三次，侯友宜永遠是他的老大、他的老闆，侯友宜是他心目中的掃黑英雄，是他的總統，是最好的新北市長，最好的總統。

蕭美琴指「軟土深掘」是國際現實　「選擇賴蕭不會讓台海爆發戰爭」

蕭美琴指「軟土深掘」是國際現實　「選擇賴蕭不會讓台海爆發戰爭」

諷綠貪腐、專政、愛粉味　趙少康：國安人員守萬里工寮不覺得被羞辱？

諷綠貪腐、專政、愛粉味　趙少康：國安人員守萬里工寮不覺得被羞辱？

蕭美琴談私校補助因台教育1特殊現象　「對手罵完大撒幣後很快跟進」

蕭美琴談私校補助因台教育1特殊現象　「對手罵完大撒幣後很快跟進」

蕭美琴指「君悅鬧劇」留下醜陋一幕　藍白執政將回到8年前22K台灣

蕭美琴指「君悅鬧劇」留下醜陋一幕　藍白執政將回到8年前22K台灣

關鍵字：

2024總統蕭美琴吳欣盈趙少康蔡英文賴清德國民黨民眾黨民進黨游盈隆

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

沒穿內衣北車發麵包 被起底是34萬靈學女神

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

「阿公幾天就找一次」外傭懷孕了！全家族傻了

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

慾火焚身！他曝姊姊拿「鋼鐵香蕉」DIY出事了

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

即／放學回家從樓頂墜落　國二生全身骨折亡

黑猩猩「重捶30下」白鼻心　驚悚影曝光

硬漢演員拒跳《科目三》全場歡呼

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

伍佰演唱會被要求「加班」！　現場開唱「新歌」：我要下班XD

伍佰演唱會被要求「加班」！　現場開唱「新歌」：我要下班XD

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面