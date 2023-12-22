蕭美琴：有些同志忘了初衷、犯了錯　「都是民進黨必須檢討的地方」

▲民進黨副總統候選人蕭美琴出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

副總統候選人電視政見會今（22日）晚間登場，民進黨副總統候選人蕭美琴結尾時向年輕人喊話，她表示，你們可能覺得民進黨不夠好，確實有些從政同志，忘了當年的初衷，在紀律、在道德上有疏失、犯了錯，讓人留下不好的觀感，這些都是民進黨政府必須檢討改進的地方，但若蔡英文執政台灣有進步，那請您繼續支持我們，若覺得台灣雖然改變了但還不夠好，那想請你給「往未來繼續前進」的賴清德、蕭美琴和團隊一個機會。

蕭美琴指出，這八年來，政府做了很多事，在每一個改革的過程中，未必獲得掌聲，但遭遇很多困難卻是有的。改革沒有速成班，而每一次在滿足一部分期待的同時，也需有千頭萬緒的準備與配套，才能降低不必要的風險。往往，在達成目標之前，都有傷痕累累的過程。



蕭美琴舉例，就像是在婚姻平權的議題上，2006年的時候，自己是台灣第一位在國會提出「同性婚姻法」案的立委。那時候，民眾的意見和社會氣氛，都不像現在有更多的包容，多元和理解，經過13年的時間台灣成為亞洲第一個同婚合法化的國家。大家對這個結果感到高興與驕傲，但大家可能忘記了，推動立法的過程中各種的紛擾，社會的對立跟衝突，曾經是多麼的強烈。

蕭美琴指出，在能源轉型的議題上，當決定開始做的時候，也同樣受到一些人的批評和反對。但是我們努力做，堅持做， 克服困難，終於完成第一階段的能源轉型，不但確保台灣不會缺電，更持續提供產業所需要的綠電。

蕭美琴表示，民進黨在推動進步的議題上，並不是一帆風順，在進行改革的時候，也是滿身傷痕。但是堅持在對的路上，和大家一起往前走，在遇到困難的時候，和大家一起克服；在達成目標的時候，也和大家一起共享成功的喜悅，這就是民進黨，也是勇於改革和承擔的精神。

蕭美琴表示，如果過去這八年，你覺得在蔡英文總統執政之下，台灣真的有進步，變好了，那這一票，拜託請您繼續支持我們，繼續給我們機會，賴清德跟蕭美琴，不會辜負大家的期待。如果這過去的八年間，覺得台灣雖然改變了，但是還不夠好，那我想請你給「往未來繼續前進」的賴清德、蕭美琴和團隊一個機會，讓台灣成為更多人幸福的所在，前進不後退。

蕭美琴指出，一個人往前走一百步很容易，但是歷史的前進，是一百個人往前走困難的一步。我們既然已經走了第一步，就應該要往前踏出第二步，不應該再走回頭路。正因為民主是我們的信念，進步是我們的堅持，我們才會聚在一起，賴清德和蕭美琴，會帶著大家的期待，以及賦予給我們的責任，為台灣人民做更多，為台灣人民走得更遠。