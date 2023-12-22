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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴談私校補助因台教育1特殊現象　「對手罵完大撒幣後很快跟進」

▲民進黨副總統候選人蕭美琴出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨副總統候選人蕭美琴出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

副總統候選人電視政見會今（22日）晚間登場，民進黨副總統候選人蕭美琴在第二輪發言時表示，台灣的高等教育長期存在「反向分配」的特殊現象，家境比較困難的學生，反而有很多就讀收費比較高的私校，畢業後立刻要承擔沉重的學貸壓力，政府主張高中職全面免學費，更要縮減公私立大學學費差距，對手一開始批評這是大撒幣，但很快也就採納了這項政見，甚至還繼續加碼，顯然他們也感受到台灣社會對公平正義的期待。

蕭美琴表示，過去幾年經濟成長，政府財政大幅改善，在財政可以負擔的前提之下應該要擴大政府的投資，減輕一般民眾在托育、教育、照顧和居住的負擔。針對私立大學學費的補助，再做進一步詳細的說明。

蕭美琴指出，台灣的高等教育，長期存在著一種「反向分配」的特殊現象，在比例上，家境比較富裕的孩子，更有機會進入收費比較低的公立大專院校，而家境比較困難的，反而有很多就讀收費比較高的私校，畢業後立刻要承擔沉重的學貸壓力。

蕭美琴直言，政府優先選擇來處理這個問題。主張高中職全面免學費，更要縮減公私立大學學費的差距，每年補助私立大專院校學生三萬五千元的學雜費，逐步落實教育平權的理念。另外，也要擴大投資技職教育，充實教學的設備與師資，讓孩子能有一技之長，同時為產業培養優秀的人才。

蕭美琴表示，對手一開始批評這是大撒幣，但很快也就採納了這項政見，甚至還繼續加碼，顯然他們也感受到台灣社會對公平正義的期待。我們始終相信，選舉是理念的競爭，是社會進步的動力。選舉不一定是要針鋒相對，不必為反對而反對，好的政見大家相互學習、共同支持，然後讓社會更進步，更和諧，這就是民主的力量，也是台灣最珍貴的資產。

蕭美琴也提到，2050年淨零排放，這是台灣身為國際社會一份子，應該要有的責任與義務。更具體的是，世界知名的企業，包括微軟、谷歌、蘋果，以及台灣的護國神山台積電，都是「再生能源100」，也就是「RE100倡議」的簽署企業。

蕭美琴表示，在承諾期限包括他們的供應鏈廠商，都要百分之百地使用再生能源。然而，「RE100」所定義的再生能源並不包括核能，所以擬定能源政策的時候，必須清楚地掌握國際的趨勢，積極地與世界接軌，才不會因此走錯路，讓產業暴露在可能被國際供應鏈排除在外的風險。

蕭美琴認為，2016年蔡英文總統上任後，推動了台灣第一次的能源轉型，全面加速再生能源的發展。未來將繼續推動第二次的「能源轉型」，要發展多元的綠能，再加上深度的節能、科技的儲能，以及智慧的電網。除了傳統的太陽能光電及風力發電之外，也會積極的部署包括氫能、地熱發電、生質能、海洋能等前瞻的再生能源。預計2030年，再生能源發電的比例將提高到30%，超越燃煤發電，加速電力系統去碳，接軌國際的共識。

蕭美琴表示，至於核能發電，侯市長與柯市長過去都曾經反核，但現在變成總統候選人以後，也都擁抱核電。政治人物的理念和主張，不能只為選舉。應該要有配套，要有解方，也要有邏輯。有關核電的討論，應該排除選舉的考量，回歸到科學的論證。

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