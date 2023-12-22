分析／蕭美琴「英」式論述講政策也回爭議　趙少康重拳打在棉花上

▲趙少康、蕭美琴、吳欣盈22日出席副總統候選人政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

副總統候選人電視政見會今（22日）晚間登場，三位副手候選人皆展現不同論述方式，民眾黨候選人吳欣盈強調政見及施政方向，並著重在個人國際經驗，國民黨候選人趙少康則貫徹政論節目主持風格，九成時間痛批民進黨候選人賴清德，並未對政見多有著墨，民進黨候選人蕭美琴則在邊回應爭議、闡述政見，末輪溫情喊話，談話風格頗像總統蔡英文，未對趙少康攻擊部分多做回應。

吳欣盈強調自己出訪國際收穫以及立委經驗，並從產業議題切入，比較國內外技術人才薪資，擘畫高科技產業發展，目前有很多國際可行方案，台灣只要借鑑就能急起直追。著重在經濟議題和從政核心理念，從頭到尾並未對趙少康、蕭美琴提到的柯文哲部份多做回應。

趙少康第一段前兩分鐘用台語演講，雖然不太「輪轉」，但仍完整論述，這部分主要攻擊蔡政府執政，他也轉打賴清德萬里老宅議題，批賴清德公益信託是騙、假議題、移花接木、偷龍轉鳳，他也秀出董事辭職書要賴清德立刻捐，不要轉移焦點。

趙少康幾乎整場政見發表都劍指賴清德，貫徹他過去主持「少康戰情室」政論節目風格，炮打蔡政府施政表現及賴清德，並要求蕭美琴回答相關爭議，政見部分，則說有機會會再一一闡述，若是民進黨好的政策會延續下去。最大焦點是口誤稱賴清德是英雄、將來是最好總統，也因為這次口誤他自承表現該扣20分，整體發表過程游刃有餘也不失風趣。

蕭美琴則在第一段發表中回應在野黨質疑，並反擊趙少康的臺獨、國籍、賴清德老宅等質疑，第二段則闡述能源、私校補助、經濟、國防等政策，未對趙少康接續提出的質疑多做回應，第三段更訴諸溫情，向年輕人喊話，自承民進黨確實有做錯之處、更直言有從政同志忘記初衷，這都是民進黨需要承擔、改進之處。

蕭話鋒一轉，也提到政府八年來做了許多改革。過程中未必獲得掌聲，但遭遇很多困難，改革沒有速成班，在達成目標之前，都有傷痕累累的過程。她也舉例婚姻平權以及能源轉型，並強調是堅持走在對的路上，若認為台灣真的有進步，變好了，拜託支持者給他們機會，若認為台灣改變但還不夠好，那也想請你給「往未來繼續前進」的賴清德、蕭美琴和團隊一個機會，溫情喊話和文青方式頗有總統蔡英文談話風格。