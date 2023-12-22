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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蕭美琴指「軟土深掘」是國際現實　「選擇賴蕭不會讓台海爆發戰爭」

▲民進黨副總統候選人蕭美琴出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨副總統候選人蕭美琴出席電視政見發表會。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

副總統候選人電視政見會今（22日）晚間登場，對於兩岸關係，民進黨副總統候選人蕭美琴表示，「軟土深掘」是歷史教訓也是國際現實，強化國防，是為了避免戰爭的發生。要在這裡向全國國人同胞宣示，「賴清德、蕭美琴主張，要捍衛台海和平的現狀，我們不會讓台海爆發戰爭。選擇賴清德與蕭美琴，我們會努力捍衛台海的和平，印太也會和平。」

對於台灣的國家安全，蕭美琴表示，就是要壯大台灣，守護自由民主的生活方式，維持台海和平的現狀。自己的對手常說兩岸要溝通，「我完全同意。民進黨還有蔡英文政府，從來都是秉持善意，期待兩岸不預設前提，建構一個雙方都可以接受的互動模式，來進行對話和交流，我們有善意但不軟弱，存善念卻不天真，有理想而不幻想」。

蕭美琴表示，必須務實的瞭解，要有實力對話才會有意義，人民才會放心。國民黨主張要「重啟服貿」，顯然他們對國際環境的認知，沒有更新，還停留在十年前，甚至三十年前中國還在改革開放、韜光養晦的年代。台灣的青年世代，已經在十年前的學生運動當中，表達對服貿的憂心。

蕭美琴指出，在21世紀的今天，經濟安全就是國家安全，全世界先進工業發展國家，都在去風險化，降低對中國經濟的依賴。難道我們要背道而馳？我們認為，國防與經濟實力，是台灣最大的安全保障，也是我們最堅實的依靠。我們強化國防，是為了要提升台灣的嚇阻力。

蕭美琴表示，我們秉持善意、負起責任，更是要建立健康有序的兩岸交流，降低台海緊張關係，確保和平的現狀。我們恢復義務役一年的役期，同時調整訓練內容和強度，並提高役男的待遇和福利，因為我們相信，兵役制度是為了讓我們更強、更紮實，而不是在浪費青春。

蕭美琴直言，這段時間，也聽到很多人在討論自製的「勇鷹號新式高教機」還有「海鯤號潛水艇」，我們也組了無人機國家隊，大家心中都充滿著驕傲。未來我們會繼續「國機國造」、「國艦國造」的政策，並且提供國軍最現代化的訓練、最好的待遇，讓大家在保衛國家之餘，沒有任何後顧之憂。

蕭美琴指出，自己的對手一直槍口對內，對台海情勢的緊張，歸咎於民進黨。但是全世界都知道，真正的原因是中國近年來以威權之姿，不斷的向外擴張，企圖改變現有的國際秩序和現狀。即便是在國民黨執政時期，中國軍備的擴張，從來都沒有停過。

蕭美琴表示，台語有一句話說「軟土深掘」，也就是說，愈軟弱就愈容易被欺負，這是歷史教訓，也是國際現實。我們強化國防，是為了避免戰爭的發生。我要在這裡向全國國人同胞宣示，「賴清德、蕭美琴主張，要捍衛台海和平的現狀，我們不會讓台海爆發戰爭。選擇賴清德與蕭美琴，我們會努力捍衛台海的和平，印太也會和平。」

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