基隆Podcast暢談冬至傳統習俗　余治明揭秘酒窩竟跟酒有關

▲基隆Podcast暢談冬至傳統習俗。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

冬至是二十四節氣中的最後一個節氣，人們常以吃「湯圓長1歲」象徵年歲的增長，迎接新年的到來，本周基隆市府網路廣播節目「基隆Podcast」配合冬至檔期提前開播，邀請曾就讀基隆海大的產發處同仁許又今，介紹冬至的傳統習俗與吃湯圓秘訣，主持人余治明更分享家常「酒釀製作」方式，揭秘「酒窩」的由來，讓民眾迎接冬至的的同時，也能在家大飽口福，愉快過冬。

許又今表示，一般人常會誤解冬至，是依據農曆來決定，事實上24節氣是依照地球繞太陽公轉的週期，畫作24等分決定，所以24節氣是由國曆決定，而每年的冬至皆會落在國曆12月21日至12月23日之間。她提到，冬至吃湯圓的習俗來自閩南地區的一件傳說，相傳一對夫妻因窮苦必須賣掉女兒，在父女分離之際，父親將糯米圓一分為二作為信物，當女孩搬遷至富貴人家後，每年冬至會將糯米圓貼在門環上，以盼能找到自己父親，後人便有了吃湯圓人團圓的寓意。

▲基隆市府發言人余治明（左）、市府產發處許又今（右）。

余治明指出，自己的祖先來自大陸南方地區，從小母親在冬至這天都會煮「酒釀湯圓」。而酒釀的製作方式，是將糯米放電鍋蒸熟後，冷卻灑上酒麴子，放入玻璃瓶中數日後，從透明瓶壁旁觀察，如果順利米粒逐漸濕潤，滲出酒水就代表成功。剛做好的酒釀口感清甜、酒香四溢，酒精濃度低，老一輩常說對於坐月子的婦女具有溫補的特性。

余治明提到，過去在沒有玻璃容器的時代，常用陶罐來製作，古人會在容器裝入蒸熟糯米的過程中，在中心挖一小圈圓心，如果米粒開始滲出酒水，中間的圓心就會被酒水填滿，這個小圓心也就是「酒窩」的由來。

▲冬至人們常以吃「湯圓長1歲」象徵年歲增長。

許又今指出，冬至除了吃湯圓外，也有許多鮮為人知的習俗，由於古代相傳冬天陰氣較重，在古時的冬至被視為鬼節，因此古人在冬至也會有禁忌事宜，例如應避免在外逗留、及減少熬夜等，在此可看出古人看待冬至的角度與現代人的差異。此外冬至也代表團圓，「圓」字可取「緣」的諧音，在冬至當日不妨去參拜月老，也許就能求到好姻緣。

余治明表示，早期的農耕社會許多人會在冬季慶祝一年的豐收並團圓共餐，也因此產生冬至慶團圓的說法，冬至除了吃湯圓外，也有不同的禁忌和習俗值得大家體驗與感受。享用湯圓時，要留意避免攝取過高的熱量，在慶祝冬至的同時維持健康的體態。

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