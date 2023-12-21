基隆4F高建物滲水坍塌！製冰廠淪破舊空屋　今怪手進駐開拆

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市仁愛區愛一路上一間屋齡66年的4層樓高建物15日驚傳坍塌，導致1樓鐵皮噴出，壓毀3輛機車，所幸該棟為空屋，未傷及民眾，研判因天氣驟變，加上柱邊滲水造成樓板塌陷，今(21)日上午基隆市府派員前往強制拆除，預計1個月內拆除完畢。

▲基隆一棟屋齡66年的老屋坍塌，今天進行拆除作業。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



基隆市府在施工前已做好防護措施並申請路權，前置作業完成後，自今天上午9時許開始拆除作業，怪手伸長吊臂以前端的大鋼牙破壞建物，一旁水車朝4樓射水，以減少粉塵，預計今天將4樓拆除，並在1個月內整棟拆除。

基隆市政府都市發展處使用管理科長傅俊昇表示，這棟建物於民國46年完工為合法建物，先前作為製冰廠使用，所有權登記為冷凍公司，樓地板面積約570平方公尺，土地面積約160平方公尺，已是屋齡66年的老屋，經土木技師公會派員鑑定後，建物因柱邊滲水造成樓地板塌陷，依建築法認定建物已傾頹或朽壞，而有危害公共安全疑慮，予以強制拆除。

傅俊昇說，此次拆除費用預估400萬元，希望所有權人能自行和拆除廠商協調確切金額，若協調不成，市府會動用預備金先付款，後續會依規定向所有權人追討相關費用。

攤商吳姓女子表示，10多年前她曾承租這棟建物擺攤，惟時常發生大塊水泥塊崩落，雖然生意很好，但考量顧客安全等因素，決定在民國100年搬到隔壁繼續營業，「很可怕，還是拆除比較好。」