　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆4F高建物滲水坍塌！製冰廠淪破舊空屋　今怪手進駐開拆

記者郭世賢、黃資真／基隆報導

基隆市仁愛區愛一路上一間屋齡66年的4層樓高建物15日驚傳坍塌，導致1樓鐵皮噴出，壓毀3輛機車，所幸該棟為空屋，未傷及民眾，研判因天氣驟變，加上柱邊滲水造成樓板塌陷，今(21)日上午基隆市府派員前往強制拆除，預計1個月內拆除完畢。

▲▼ 基隆建物15日坍塌，今天進行拆除作業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆一棟屋齡66年的老屋坍塌，今天進行拆除作業。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市府在施工前已做好防護措施並申請路權，前置作業完成後，自今天上午9時許開始拆除作業，怪手伸長吊臂以前端的大鋼牙破壞建物，一旁水車朝4樓射水，以減少粉塵，預計今天將4樓拆除，並在1個月內整棟拆除。

基隆市政府都市發展處使用管理科長傅俊昇表示，這棟建物於民國46年完工為合法建物，先前作為製冰廠使用，所有權登記為冷凍公司，樓地板面積約570平方公尺，土地面積約160平方公尺，已是屋齡66年的老屋，經土木技師公會派員鑑定後，建物因柱邊滲水造成樓地板塌陷，依建築法認定建物已傾頹或朽壞，而有危害公共安全疑慮，予以強制拆除。

▲▼ 基隆建物15日坍塌，今天進行拆除作業。（圖／記者郭世賢翻攝）

傅俊昇說，此次拆除費用預估400萬元，希望所有權人能自行和拆除廠商協調確切金額，若協調不成，市府會動用預備金先付款，後續會依規定向所有權人追討相關費用。

攤商吳姓女子表示，10多年前她曾承租這棟建物擺攤，惟時常發生大塊水泥塊崩落，雖然生意很好，但考量顧客安全等因素，決定在民國100年搬到隔壁繼續營業，「很可怕，還是拆除比較好。」

▲▼ 基隆建物15日坍塌，今天進行拆除作業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼ 基隆建物15日坍塌，今天進行拆除作業。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
黑人陳建州「在名媛IG留言」！　告大牙敗訴後現蹤社群網站
19歲男拒去柬埔寨　遭10人捆綁虐死！
快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實：未來追5年房屋稅
色影師刮毛性侵外拍女！　「我有買卡通人物拖鞋賠償她」
女富商500萬遭搶　幕後者離奇墜樓亡！23歲大哥遭判8年
虧「妳去天堂」一語成讖！許佳玲真的被砍死　他崩潰道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北男向友借車「逆向撞水泥墩」　監視器拍下他詭異落跑

淨化選前治安　台東警查獲改造槍枝...還抄出子彈+毒品

19歲男拒去柬埔寨...汽車美容店遭虐死！10煞起訴「浩哥」落跑

遭流浪犬攻擊！麝香豬公園慘叫　飼主去吃漢堡...不知寵物險變宵夜

顏寬恒涉貪出庭喊清白無懼　美妻見記者跌倒柔聲問：還好嗎？

桃園男清晨欲上工倒臥宿舍　送醫搶救不治！同事：前一晚有喝酒

低溫強襲...雲林36小時內3人死亡　119接獲急病救護57件

總統大選1:1賠率　新竹民宅藏地下投注站！嫌犯見警嚇到腳麻

顏寬恒豪宅假買賣案　關鍵人出庭作證：新聞鬧大後他就想賣了

黑衣人包圍三重派出所叫囂推擠…19人遭起訴！父子檔加重其刑

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

新北男向友借車「逆向撞水泥墩」　監視器拍下他詭異落跑

淨化選前治安　台東警查獲改造槍枝...還抄出子彈+毒品

19歲男拒去柬埔寨...汽車美容店遭虐死！10煞起訴「浩哥」落跑

遭流浪犬攻擊！麝香豬公園慘叫　飼主去吃漢堡...不知寵物險變宵夜

顏寬恒涉貪出庭喊清白無懼　美妻見記者跌倒柔聲問：還好嗎？

桃園男清晨欲上工倒臥宿舍　送醫搶救不治！同事：前一晚有喝酒

低溫強襲...雲林36小時內3人死亡　119接獲急病救護57件

總統大選1:1賠率　新竹民宅藏地下投注站！嫌犯見警嚇到腳麻

顏寬恒豪宅假買賣案　關鍵人出庭作證：新聞鬧大後他就想賣了

黑衣人包圍三重派出所叫囂推擠…19人遭起訴！父子檔加重其刑

新北男向友借車「逆向撞水泥墩」　監視器拍下他詭異落跑

經濟學人：將帥失和、西方疲乏　烏克蘭當前大敵

大谷翔平簽百億合約選錶很「樸實」　15萬Grand Seiko經典優雅

老透天超值錢？　鳳山「發草屋」開價3000萬在地傻眼

中共中止ECFA＋拋九二共識條件　國安幕僚：估藍難贏乾脆自己出手

陸中止ECFA部分關稅減讓　經濟部提3點回應

黑人陳建州「在名媛林牧潔IG留言」！　告大牙敗訴後現蹤社群網站

淨化選前治安　台東警查獲改造槍枝...還抄出子彈+毒品

31歲人妻殺夫「藏屍冰櫃15個月」母開冰箱嚇壞！2人生前恩愛照曝

連續三屆參選「都抽到1號」　蘇巧慧冒寒風樹林拜票：繼續留國會

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

社會熱門新聞

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

竹市槍擊影片曝！目擊者拍下煙硝過程

澎湖男疑「遭強風吹落海」！滿臉血送醫不治

高雄機車行大火1樓陷火海　4人受困

統一獅比賽驚見小三、老公同框　正宮看直播崩潰

台南鍋燒意麵店火警　全面燃燒濃煙竄天

公民老師被控變態跟蹤！結果他竟是受害者

香港24歲「私鐘妹」來台當車手！警循IG照三峽逮人　

大安森林公園攻擊事件！羅智強曝「紅衣男拔剪刀」

即／耀樂一身灰現身！　認心情沉重：尊重司法

勸戴口罩被砍鄰輕判8月　受害女怒了

即／高雄愛河女高職生落水　送醫搶救中

人夫偷吃藥局闆娘送1011萬！正宮對帳怒告

更多熱門

相關新聞

寒流來襲基隆2男送醫不治　1人僅49歲

寒流來襲基隆2男送醫不治　1人僅49歲

寒流來襲！中央氣象署針對12縣市發布低溫特報，今（21日）清晨北台灣低溫僅8、9度，且持續下降中。根據基隆市消防局統計，20日至21日截至目前為止，已接獲2起OHCA（無呼吸心跳）通報，經送醫搶救仍不治，消防局提醒民眾，應注意保溫，防範低溫造成風險。

推動六堵工業區立體化　謝國樑盼提升容積

推動六堵工業區立體化　謝國樑盼提升容積

「愛來基隆」跨年煙火秀　最大3D螢幕陪倒數

「愛來基隆」跨年煙火秀　最大3D螢幕陪倒數

即／基隆男駕車自撞　消防破壞車體救人送醫

即／基隆男駕車自撞　消防破壞車體救人送醫

基隆立委號次出爐！林沛祥5號、鄭文婷6號

基隆立委號次出爐！林沛祥5號、鄭文婷6號

關鍵字：

基隆建物坍塌拆除

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

快訊／宥勝MeToo突爆「另有隱情」！

台灣意麵紅到南韓！韓綜班底來台「吃一口全升天」

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面