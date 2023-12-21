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明天冬至「5秘招」最強轉運！湯圓吃對桃花旺爆

▲ 野柳神明淨港慶元宵 龜吼市集19日發300份甜湯圓。（圖／新北市漁業處提供）

▲湯圓吃雙數，粉紅色、白色至少各一顆才能招桃花與好人緣。（示意圖／新北市漁業處提供）

記者李佳蓉／綜合報導

明（22）天就是冬至，塔羅牌老師艾菲爾傳授「冬至最強轉運5秘招」，教你除了要吃雙數湯圓（粉紅色、白色至少各1顆），能招桃花、招人緣外。他點名2024年犯太歲的生肖龍、狗、牛、兔，也要把握機會在冬至這天為自己添福增運，像是買豬腳麵線給父母吃、買彩券、吃餛飩及買新鞋新襪，並提醒在這天勿吵架，跟著做才能招來好運氣。

▲威力彩,彩券,飛來發彩券行。（圖／記者陳依旻攝）

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▲艾菲爾建議可趁著冬至吉時買張彩券試試手氣。（示意圖／本報資料照）

艾菲爾分享冬至轉運5秘招

1.買豬腳麵線給父母

傳統上，豬腳麵線被視為能帶給人長壽與富貴的美食，在冬至這天獻上一份美味，既是對父母的感激之情，也祈福他們身體健康。更有傳說冬至吃豬腳麵線能延壽避邪，為父母除去晦氣、平安度過一整年。此外，這舉動也被視為積福的方式，相信透過孝順父母，自己也能累積更多福報和財運。

2.喝發財水、買彩券

根據傳統日子的吉時，冬至當天適宜時辰為丑（早上1點～3點）、寅（早上3點～5點）、未（下午1點～3點）、戌（晚上7點～9點）。在這些吉時，前往銀行喝杯發財水，或是購買一張幸運彩券都是不錯的選擇，迎接財運的到來。

3.不吵架、不鬥嘴

冬至是陰陽二氣變化巨大的一天，男女關係在這天顯得格外複雜。情侶在這天約會應盡量避免爭執，而求婚、訂婚或結婚等事宜也最好避開這一天。在這特殊節日裡，保持平和與順暢的感情氛圍更加重要。

4.吃餛飩

對於一些學業表現較差的學子，爸媽可趁著冬至晚上為他們準備一碗餛飩，寓意著「混沌初開」，希望能激發他們的智慧、開啟更多學習機會。

5.買新鞋、新襪子

冬至又被稱為「敬老節」，對於今年未能與雙親一起過節的子女們而言，或許可趁這特別日子，陪父母外出走走。特別是平時相處不融洽的婆媳們，可趁此時送上一雙新鞋或新襪，以表達敬老之情，改善鬧僵的婆媳關係。

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