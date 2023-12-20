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基隆推動六堵工業區立體化　謝國樑盼提升容積創造就業

▲基隆推動六堵工業區立體化 謝國樑盼提升容積創造就業。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推動六堵工業區立體化，藉由提升容積率，提升本市產業用地效率。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（20日）下午在秘書長方定安與相關單位主管的陪同下，與六堵工業區的業者針對廠區立體化進行座談，希望藉由提升容積率，提升本市產業用地效率，解決廠商的缺地問題，進而增進本市投資、創造在地就業及經濟產出。

謝國樑在會前受訪表示，立體化是六堵工業區創造更多就業機會的最重要方法，工業區立體化可以增加更高的容積率，產出更多就業機會，至於業者有沒有意願立體化、政府要如何來協助，或者立體化後如何創造雙贏，市府將傾聽業者的訴求，逐案協助輔導。

謝國樑指出，六堵工業區尚有許多發展潛力，包含未來捷運的開發，以及原有的占地2公頃的亞太藝術園區，如市府能獲得行政院輔導協助，有望創造出更多發揮空間。

市府產發處在會中簡報說明本市工業區立體化方案獎勵項目，位於本市都市計畫乙種工業區、產業專用區的廠房，得依照新增投資、捐贈產業空間或繳納回饋金、能源管理等方式，獲得最高50%的容積獎勵。

今天下午的工業區工廠立體化座談會，包括六堵科技園區廠協會理事長吳宗寶等多位廠商代表，紛紛對市長謝國樑與市府團隊的努力表示肯定，會議討論氣氛熱烈，謝國樑表示，日後將以單數月前往工業區拜訪廠商，雙數月安排座談的方式，加強與廠商之間的雙向溝通。

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