新北市第8選區立委號次出爐　「藍綠白三腳督」激戰搶支持

▲新北第8選區的吳崢、邱臣遠、張智倫在2024立委選舉形成藍綠白三腳督。（組圖／翻攝自IG、Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

2024立委選舉只剩不到一個月，中選會20日辦理區域立委候選人號次抽籤，為這場選舉掀開序幕。新北市第8選區（中和區76里）在現任立委江永昌宣布不尋求連任後，民進黨徵召時代力量前發言人吳崢接棒備戰，隨後民眾黨派出不分區立委邱臣遠加入戰局，而代表國民黨的則是前立委張慶忠之子張智倫。

在20日的抽籤中，吳崢抽中1號後，在Instagram放上自己開心比1的畫面，向各位支持者喊話，1號吳崢是「中和第1選擇、唯1選擇」。抽中2號的邱臣遠則在Facebook表示，2號代表的是勝利，更聲稱自己作為選區唯一有紮實國會經驗的候選人，是中和民眾的「不2人選」。至於3號候選人張智倫，則強調自己和國民黨總統候選人侯友宜同樣抽中籤王，提醒支持者們立委和總統全部投3號，讓國民黨成為中和民眾的靠山。

中和選民結構藍大於綠，此前國民黨前立委張慶忠連任3屆，不料卻在2016年拚四連霸時意外敗給民進黨江永昌。2024一役，江永昌因考量家人放棄參選，讓民進黨出現接棒危機，但國民黨卻因此看到收復失土的曙光。

有著會計師專業的張智倫，此前不斷在Facebook分享財經知識，累積了不少粉絲，加上家族在地方經營多年，組織實力堅強，被視為是不可小覷的對手。不過，團隊清一色是年輕人的吳崢，空戰能量大，加上不斷主打議題戰、展現監督火力，因此也籠絡了不少年輕人的歡心。

至於邱臣遠，他近來也不斷在路口拉票，爭取民眾認同，更表示會延續江永昌腳步，全力推動南勢角增設東西聯外道路，還要推動台64線增設西出匝道，改善景平路、中正路壅塞困境，積極解決中和車多擁擠、通勤時段塞車的交通困境。