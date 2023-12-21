　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北市第8選區立委號次出爐　「藍綠白三腳督」激戰搶支持

▲▼吳崢,邱臣遠,張智倫。（組圖／翻攝自IG、Facebook）

▲新北第8選區的吳崢、邱臣遠、張智倫在2024立委選舉形成藍綠白三腳督。（組圖／翻攝自IG、Facebook）

記者葉睿涵／綜合報導

2024立委選舉只剩不到一個月，中選會20日辦理區域立委候選人號次抽籤，為這場選舉掀開序幕。新北市第8選區（中和區76里）在現任立委江永昌宣布不尋求連任後，民進黨徵召時代力量前發言人吳崢接棒備戰，隨後民眾黨派出不分區立委邱臣遠加入戰局，而代表國民黨的則是前立委張慶忠之子張智倫。

在20日的抽籤中，吳崢抽中1號後，在Instagram放上自己開心比1的畫面，向各位支持者喊話，1號吳崢是「中和第1選擇、唯1選擇」。抽中2號的邱臣遠則在Facebook表示，2號代表的是勝利，更聲稱自己作為選區唯一有紮實國會經驗的候選人，是中和民眾的「不2人選」。至於3號候選人張智倫，則強調自己和國民黨總統候選人侯友宜同樣抽中籤王，提醒支持者們立委和總統全部投3號，讓國民黨成為中和民眾的靠山。

中和選民結構藍大於綠，此前國民黨前立委張慶忠連任3屆，不料卻在2016年拚四連霸時意外敗給民進黨江永昌。2024一役，江永昌因考量家人放棄參選，讓民進黨出現接棒危機，但國民黨卻因此看到收復失土的曙光。

有著會計師專業的張智倫，此前不斷在Facebook分享財經知識，累積了不少粉絲，加上家族在地方經營多年，組織實力堅強，被視為是不可小覷的對手。不過，團隊清一色是年輕人的吳崢，空戰能量大，加上不斷主打議題戰、展現監督火力，因此也籠絡了不少年輕人的歡心。

至於邱臣遠，他近來也不斷在路口拉票，爭取民眾認同，更表示會延續江永昌腳步，全力推動南勢角增設東西聯外道路，還要推動台64線增設西出匝道，改善景平路、中正路壅塞困境，積極解決中和車多擁擠、通勤時段塞車的交通困境。

ET快訊
冷爆！冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜　醫：1部位最多人忽略
最高可領1萬3！　元旦新制懶人包
好冷！彰化7人死亡　男倒臥田裡猝死
楊晨熙懷孕5個月突宮縮！　「陣痛一晚送急診」
Honda「新電動機車」註冊車名曝光
柯有倫砸150萬開店1年就收攤！　營業至深夜「慘遭住戶檢舉」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲消失44秒　民視高層曝原因：我唸過《廉恥》

快訊／賴清德：未來台灣女總統　不會只有蔡英文一位

大巨蛋施工致松菸古蹟受損　許淑華爭取修復費用由遠雄支應

狂讚侯友宜是最好的五星市長　朱立倫酸賴柯：誰也拿過五星級？

陸中止12產品ECFA關稅減讓　國民黨：對中共選前此作為表達遺憾

國發會：蔡總統執政後「台股漲逾100%」明顯優於日韓

「清德兄什麼時候捐違建？」　趙少康：公益信託完全是緩兵之計

新北市第8選區立委號次出爐　「藍綠白三腳督」激戰搶支持

蔡銘軒批家族佔國有地「還施壓超貸」　馬文君競辦：將提告！

幕後／力圖一掃「賴皮寮」陰霾！賴清德4天環島訴諸政見牌

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

柯文哲消失44秒　民視高層曝原因：我唸過《廉恥》

快訊／賴清德：未來台灣女總統　不會只有蔡英文一位

大巨蛋施工致松菸古蹟受損　許淑華爭取修復費用由遠雄支應

狂讚侯友宜是最好的五星市長　朱立倫酸賴柯：誰也拿過五星級？

陸中止12產品ECFA關稅減讓　國民黨：對中共選前此作為表達遺憾

國發會：蔡總統執政後「台股漲逾100%」明顯優於日韓

「清德兄什麼時候捐違建？」　趙少康：公益信託完全是緩兵之計

新北市第8選區立委號次出爐　「藍綠白三腳督」激戰搶支持

蔡銘軒批家族佔國有地「還施壓超貸」　馬文君競辦：將提告！

幕後／力圖一掃「賴皮寮」陰霾！賴清德4天環島訴諸政見牌

柯文哲消失44秒　民視高層曝原因：我唸過《廉恥》

快訊／賴清德：未來台灣女總統　不會只有蔡英文一位

大巨蛋施工致松菸古蹟受損　許淑華爭取修復費用由遠雄支應

6°C冷爆！冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜　醫：1部位最多人忽略

新北邀萬人齊聚元旦升旗　發送限量「國旗風車」迎新年

半夜載到醉女！她下車轉帳付「74萬」車資...運將發現嚇傻

狂讚侯友宜是最好的五星市長　朱立倫酸賴柯：誰也拿過五星級？

楊晨熙懷孕5個月突宮縮！　「陣痛一晚送急診」醫曝診斷結果

智冠3點聲明駁網銀指控　換股案議定3年閉鎖無價差

沈春華拍動作片廣告　被當面批「這麼老了有必要嗎」認：走心了

長髮爆乳女密醫現形！前凸後翹自當活廣告生意夯　M型唇最搶手

政治熱門新聞

快訊／海虎潛艦執行任務因湧浪過大釀6官兵墜海　3人搜救中

賴清德捐老家做公益　鄉民熱議1事

快訊／拿「董事辭職書」要賴清德立刻捐老家！　趙少康：別再拖

呱吉評政見會「侯友宜超乎預期」　本人回：人民的眼睛很雪亮

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

快訊／蔡英文急改行程直奔艦隊指揮部　關心海虎潛艦6官兵落水

鈕則勳直言「賴皮寮」拆彈不成功　2原因曝光

賴清德要公益信託老家　徐巧芯：屋還是他的

快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實：將追繳5年房屋稅

美麗島民調／政見會後年輕選票動了　「侯康」緊追「賴蕭」

趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

賴清德「選總統3人都台獨」破對手攻勢　九二共識沒中華民國空間

郭正亮揭賴老家崗哨內幕：應自請保鑣

更多熱門

相關新聞

力圖掃陰霾！賴清德4天環島訴諸政見牌

力圖掃陰霾！賴清德4天環島訴諸政見牌

民進黨總統候選人賴清德昨（20）宣布將萬里老家公益信託，試圖為近期違建爭議止血，今（21）則營造新氣象，從宜蘭縣出發展開「唱土地的歌，拚咱的希望」環島行程，一路行經花蓮縣、台東縣、屏東縣，同時與各縣市文化人同台亮相，提出「客製化」的交通、醫療、產業政見，這也是賴參選總統以來第四圈環台行，可望藉此強化陸戰，鞏固組織票源。

緩刑期內失參選立委資格　王家貞2度訴訟仍吞敗

緩刑期內失參選立委資格　王家貞2度訴訟仍吞敗

國民黨2參選人陪李有宜市場拜票

國民黨2參選人陪李有宜市場拜票

台南藍軍挺李全教　指88槍擊案元兇是民進黨

台南藍軍挺李全教　指88槍擊案元兇是民進黨

爭取海線鐵路雙軌化！林靜儀持續推動在地發展

爭取海線鐵路雙軌化！林靜儀持續推動在地發展

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024新北市立委吳崢邱臣遠張智倫

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

蔡詩芸全說了！　「浴室恩愛王陽明」認了：想拼第二胎

韓網熱門／《D社》元旦情侶劇透

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面