快訊／賴清德：未來台灣女總統　不會只有蔡英文一位

▲賴清德今天晚間出席屏東縣信賴姐妹會成立造勢大會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／屏東報導

民進黨總統候選人賴清德今（21）日晚間出席屏東縣信賴姐妹會成立造勢大會，屏東縣長周春米陪同與會，並贈送象徵「照顧弱勢」的玉蘭花給賴清德。賴致詞時談及，台灣社會進步的很快，男性有空間，女性有機會，「女性的總統，不會只有蔡英文這一位，對不對？未來應該還會有其他女性的總統」。

賴清德與前駐美代表蕭美琴搭檔競選正副總統，今天晚間出席在屏東縣屏東市舉辦的屏東縣信賴姐妹會成立造勢大會時，除回顧昨天晚間公辦電視政見發表會過程，也談及女性在台灣社會進步扮演重要角色，所以政府有責任做到性別平權，大家應該知道，2021年台灣性平指數是全球第五名、亞洲第一名，表示台灣走的是民主、自由、重視人權、人人平等的精神。

賴清德說，今天要確保女性的權利，就是要繼續走民主這條路、壯大台灣，要讓女性減輕在家庭的負擔，能夠在工作上受到重視，而且還可以創業、發揮自己的理想，「今天你看，站在我右邊的，縣長欸！對不對？有史以來屏東縣第一位女性的縣長，這在我小時候是不可思議的，對不對？」

賴清德表示，從2000年第一次政黨輪替後，台灣社會進步的很快，男性有空間，女性有機會，未來這條路要繼續走，「而且女性不是只有當縣長而已，還是總統欸！」他說，「我相信大家一定都有把握啦，台灣總統、女性的總統，不會只有蔡英文這一位，對不對？未來應該還會有其他女性的總統」，這就是台灣未來要走的路。

此外，周春米在會中將象徵「照顧弱勢」的玉蘭花贈送給賴清德，賴清德說，玉蘭花代表堅毅、感恩，當總統也要具備玉蘭花的精神，面對中國的威脅、國際的挑戰、國內各種事情，自己必須要堅毅，但是面對全國父老鄉親支持，他應該照顧每一個人。