▲民進黨台北市議員許淑華。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北大巨蛋在今年下半年完工啟用後，讓各界對棒球運動有新的期待，但鄰近的松菸古蹟受到施工影響長年出現傾斜、龜裂的問題，過去都是由市府編列預算修繕，但台北市議員、立委候選人許淑華21日在預算審查時，強烈爭取古蹟修復費用應由遠雄公司支應，並獲得委員會支持作成附帶決議。

許淑華說，21日審預算已完成體育局文化局及附屬單位預算，第一輪審議結束，接著趕緊跑晚上的地方行程繼續衝。

許淑華提到，針對松菸古蹟因為大巨蛋興建，導致古蹟毀損、煙囪傾斜、地面龜裂等等狀況嚴重，經過她多次質詢要求緊急修復至今，幾乎每年都得編上千萬的修復費用，今年又編了1646萬的預算來支應，這些都是人民繳的稅金，「我在預算審查時，強烈爭取古蹟修復費用應由遠雄公司支應」。

許淑華也特別感謝委員會召集人李建昌，同意委員會作成大會決議意見，請文化局、體育局積極向遠雄公司爭取大巨蛋營收分潤協議備忘錄增加認養市定古蹟松菸修復工程的項目，「未來修復工作有遠雄協助，這也是社會責任的一環」。

▲大巨蛋施工致松菸古蹟受損，許淑華爭取修復費用由遠雄支應。（圖／議員許淑華研究室提供）