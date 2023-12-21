台南藍軍力挺李全教　指88槍擊案幕後元兇是民進黨

▲台南市議會國民黨團力挺立委候選人李全教，召開記者會直指88槍擊案幕後真相元兇是民進黨。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

88槍擊成了民進黨選舉工具？台南市議會國民黨團21日力挺立委候選人李全教，召開「88槍擊案件真相，幕後元兇是民進黨」記者會，直指88槍擊案幕後真相元兇是民進黨。



李全教重批賴清德，明明跟王文宗稱兄道弟，還在王文宗父親去世時擔任點主官，卻為了總統大夢，明知郭再欽為了要全吞1億多元，太陽光電地方回饋金，引發88槍擊案，卻抹黑王文宗是藏鏡人，更製造假新聞栽贓他，請司法單位不要睡著了，也請台南鄉親認清賴清德見利忘義的真面目。

立委候選人李全教、國民黨團書記長蔡育輝、許至椿、王家貞、蔡淑惠、林燕祝、方一峰、尤榮智、李中岑、蔡宗豪、林美燕、曾培雅，高呼88槍擊案真相是民進黨。

李全教手拿88槍擊追兇圖指出，很遺憾賴清德選總統拿不出任何政績，只能抹紅、抹黑並製造假新聞，88槍擊案真相在檢察官的起訴書都可以看出端倪，全案藏鏡人就是郭再欽，郭再欽會同陳姓老大，跟光電業者索賄1億多，原本答應要拿出部分地方回饋金，結果郭再欽食言全吞了，所以槍手沒拿到錢憤而開88槍，王文宗扮演的只是協助藏匿逃亡的角色。

李全教拿出虱目魚養殖協會歡慶照片說，台南人忠厚老實重道義，賴清德跟王文宗是稱兄道弟的好朋友，為了選總統，賴清德惡意抹黑王文宗是幕後藏鏡人，將88槍擊案栽贓給國民黨和他，看看這張攝於2013年的照片，賴清德和賴美惠笑開懷地跟王文宗合照，賴清德為跟王文宗交情深厚，更在王文宗父親去世時擔任點主官，結果把88槍擊案全推給王文宗，台南人重情重義，就算朋友落難仍是朋友，他就坦承王文宗是他的朋友，不像賴清德，為了選總統，將王文宗這位曾跟他稱兄道弟的朋友一腳踢開，還將王文宗的剩餘價值吃乾抹盡。

李全教悲憤地說，賴清德為了選舉不顧道義、見利忘義，李全教沒有媒體優勢，只能開記者會攻防，民進黨一路抹黑抹紅製造假新聞栽贓他是黑金，說他不能選立委，結果中選會公告他符合參選立委資格，他強調若真涉黑，立刻退選，但民進黨和他的側翼網軍，若繼續抹黑他，來一個告一個決不寬貸！

蔡育輝說，郭再欽是民進黨前中執委，也是小英選總統的地方外長，這位募款主委既在賴清德市長任內，搞黑心爐碴荼毒鄉親大賺21.6億的不法所得，又是賴清德口中搞太陽光電的綠蟑螂，台南會成為爐碴和太陽光電黑金的故鄉，全拜賴清德所賜，民進黨不抹黑就不會選舉嗎？相信司法單位不會陪著民進黨演戲，更相信檢調會將民進黨涉入88槍擊案的真相公告給國人周知！