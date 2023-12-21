歷時10多年！台灣成功「撲滅羊痘」　獲WOAH認同非疫國

▲防檢署副署長徐榮彬說明羊痘撲滅歷程 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

農業部今表示，世界動物衛生組織(WOAH)已於12月19日認同我國為羊痘非疫國的聲明，並公布於該組織網頁，歷經10多年努力，正式宣告撲滅羊痘，對於國內年產值約13億元養羊產業具重大意義，也代表台灣在動物傳染病防疫的努力，再獲國際組織的認同。

農業部今舉行「成功撲滅羊痘，獲WOAH認同」記者會。農業部指出，羊痘為我國甲類動物傳染病，亦為WOAH表列應通報疾病，是高度傳染性的病毒性疾病，由羊隻直接或間接與污染原接觸而傳播，特徵是頭部及身體會出現皮膚痘瘡，幼羊死亡率可高達80%，可造成重大經濟損失。

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農業部指出，我國曾於97年、99年間發生羊痘疫情，光99年4月至12月間，就有583場發現感染案例，撲殺羊隻達2萬3740頭，重創本土養羊產業。99年6月22日起推動全面施打羊痘疫苗，疫情即獲有效控制，自101年於屠宰場發現最後1例案例後，已逾10年以上無羊痘確診案例。

農業部說明，為撲滅羊痘及回應養羊產業團體要求，啟動三階段完成，第一階段從111年落實全面防疫訪視、強化主動通報、被動監測、屠宰衛生檢查、環境監控及產業風險溝通；第二階段從今年1月1日起進入全面停止羊痘疫苗注射，並持續疫情監控；第三階段於今年9月向WOAH自主聲明羊痘非疫國。

農業部進一步指出，除了清除重要疫病，也將持續提升養羊產業，包括在生產端持續補助省工、降溫及自動化設備，降低人工、散熱及搬運等飼養成本，提升飼養效率；屠宰端則補助改善羊隻屠宰設備，減少屠宰損耗，並於屠宰場推動國產羊肉溯源制度；產品端將持續輔導設置屠宰冷鏈物流設備，以及儲乳槽等儲運設施，確保羊肉及羊乳品質與衛生安全，並協助開發多元羊肉加工品及羊乳飲品；銷售端則輔導強化國產鮮羊乳GGM標章及國產羊肉專賣店標章認證制度。